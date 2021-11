Podstawowa Nokia 105 zdominowała półki sklepowe w 2021 roku

W obecnych czasach niemal każdy użytkownik ma w swojej kieszeni smartfon. Dzieje się to nie bez powodu, bowiem daje on ogromne możliwości, mimo stosunkowo małych rozmiarów. Pomimo to są producenci, którzy dobrze pamiętają dawne czasy, gdy fizyczna klawiatura, łączności 2G, 3G czy brak Androida było zupełnym standardem. Jak się okazuje, klasyczne telefony wciąż się dobrze sprzedają. Wszystko wskazuje na to, że Nokia 105 cieszy się sporą popularnością, bowiem zdominowała półki sklepowe w 2021 roku.

Nokia 105 zdominowała półki sklepowe w 2021 roku

Nokia 105 została kilkukrotnie odświeżona, m.in. w roku 2017 i 2019, a także w 2021. Jak widać, model ten wciąż cieszy się wysokim zainteresowaniem, bowiem od stycznia do września 2021 roku został dostarczony na rynek w największej liczbie egzemplarzy spośród wszystkich klasycznych telefonów.

Nokia 105 jest dostępna w dwóch wersjach. Jedna z nich obsługuje jedynie łączność 2G, natomiast druga również w technologii 4G (wspiera pasma GSM 900/1800 w Europie i 950/1900 w Stanach Zjednoczonych). Jednocześnie ma ona też dual SIM.

Oba modele oferują niemalże taką samą specyfikację. Telefon ma na pokładzie 1,77-calowy, kolorowy wyświetlacz, pracujący w rozdzielczości QQVGA (160×120 pikseli). Ponadto urządzenie dostało do dyspozycji zarówno 4 MB pamięci operacyjnej, jak i 4 MB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Warto wspomnieć, że Nokia 105 ma funkcję latarki, radio FM oraz port Micro-USB 2.0 do ładowania i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Telefon jest zasilany przez akumulator o pojemności 800 mAh, który gwarantuje do 14,4 godziny rozmów oraz nawet do 18,2 dni działania w trybie czuwania.

Nokia 105 2019 (fot. Nokia)

Nokia 105 ma wymiary 119×49,2×14,4 mm i waży zaledwie 73,2 grama. Warto także dodać, że telefon został wykonany z poliwęglanu, dzięki czemu jest bardzo odporny na uszkodzenia. Jest to zatem podstawowe urządzenie, niemniej jednak fiński producent dobrze wie, że tego typu telefony wciąż znajdują nabywców.