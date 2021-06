Na nową składaną Motkę jeszcze poczekamy. Motorola RAZR 2 zadebiutuje dopiero w 2022 roku

Pod koniec 2019 roku Motorola zaprezentowała swój pierwszy składany smartfon z Androidem, nawiązujący do legendarnej Motoroli RAZR V3. Następnie, niecały rok później, premierę miała Motorola RAZR 5G. Patrząc na ten schemat wydawniczy, moglibyśmy pomyśleć, że w tym roku zobaczymy kolejną generację składaka Motoroli. Według najnowszych doniesień, Motorola RAZR 2 zostanie jednak wydana dopiero w przyszłym roku.

Motorola RAZR 2 zadebiutuje dopiero w 2022 roku

Ross Young, który ma 25-letnie doświadczenie w branży wyświetlaczy, opublikował niezbyt optymistyczny raport. Według przekazywanych przez niego informacji, Motorola nie planuje w tym roku wydać smartfona ze składanym ekranem. Nowa Motorola RAZR 2 ma zadebiutować dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Na decyzję należącej do Lenovo marki mogło wypłynąć wiele czynników. Motorola była jednym z pierwszych producentów (obok Samsunga), którzy podjęli się trudnego i ambitnego zadania stworzenia składanego smartfona. Najbardziej prawdopodobnym powodem decyzji o przesunięciu premiery na następny rok jest chęć dopracowania urządzenia, nie tylko w kwestii designu, ale także hardware’u.

Pierwsza Motorola RAZR została wyceniona na 1500 dolarów i oferowała co najwyżej średniopółkowe podzespoły oraz możliwości. Snapdragon 710, pojedynczy aparat główny i brak slotu na kartę SIM, co wymusza na użytkowniku skorzystanie z wciąż niedostępnego powszechnie eSIM, dla wielu klientów było zniechęcające. Pomimo nostalgii, jaką oferowała Motorola RAZR 2019, smartfon nie należał do tych najbardziej opłacalnych – przez większość osób był traktowany jako ciekawostka.

Wersja z roku 2020 została poprawiona w pewnych aspektach, jednak nadal oferuje tylko średniopółkowy procesor Snapdragon 765G (aczkolwiek już z obsługą łączności piątej generacji), pojedynczy aparat główny (o rozdzielczości 48 Mpix) oraz ten sam, 6,2-calowy składany ekran. Motorola, aby mieć jakiekolwiek szanse ze swoim głównym przeciwnikiem – Samsungiem, musi dokonać bardziej znaczących zmian.

Motorola RAZR 2 przede wszystkim powinna otrzymać flagowy procesor – w urządzeniu tej klasy użytkownicy mają prawo go oczekiwać. Szerokokątny obiektyw czy wysokie odświeżanie to funkcje, które nie są wymagane, ale zdecydowanie przydatne.

Mam nadzieję, że przerwa w wydawaniu składanych smartfonów wyjdzie Motoroli na dobre. Świetnie byłoby zobaczyć flagową, składaną Motorolę RAZR 2, jednak na więcej informacji przyjdzie nam jeszcze poczekać.