Nowa Motorola Moto G Stylus 5G byłaby genialnym smartfonem, gdyby nie ten procesor…

Motorola wprowadza na rynek nowy smartfon, który ma wiele mocnych stron, w tym moduł 5G i wsparcie dla obsługi rysikiem (na dodatek jest na niego miejsce w obudowie). Niestety, Motorola Moto G Stylus 5G ma też słabsze. Co prawda poważniejsza jest tylko jedna, ale jednocześnie może stać się ona tzw. piętą achillesową tego modelu.

Specyfikacja Moto G Stylus 5G

Patrząc na listę parametrów nowej Motki, trzeba poświęcić chwilę, aby znaleźć na niej słabsze pozycje. Niestety, specyfikacja Moto G Stylus 5G nie jest idealna. Największą bolączką tego smartfona może być zastosowany procesor, bowiem jest to Qualcomm Snapdragon 480, czyli najniżej pozycjonowany układ z modemem 5G w ofercie Qualcomma. Dla porównania, o 100 dolarów tańszy OnePlus Nord N10 5G (w Polsce od ~1320 złotych) ma na pokładzie platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 690.

Motorola Moto G Stylus 5G (źródło: Motorola)

Szkoda też, że wyświetlacz w smartfonie nie obsługuje funkcji odświeżania obrazu z wyższą niż 60 Hz częstotliwością, a ponadto akumulator można ładować maksymalnie z mocą 10 W, co przy jego pojemności aż 5000 mAh zapewne zajmie kilka godzin. Do tego niektórzy mogą narzekać, że obudowa urządzenia jest plastikowa, a całość waży aż 217,5 grama.

Na szczęście pozostała specyfikacja Moto G Stylus 5G jest już znacznie lepsza. Przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, wyświetlacz w tym smartfonie można obsługiwać również za pomocą rysika, na który jest dedykowane miejsce w obudowie. Sam ekran (LTPS) ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli. Do tego na pokładzie są też 6 GB RAM i aż 256 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB).



Motorola Moto G Stylus 5G (źródło: Motorola)

Specyfikacja Moto G Stylus 5G obejmuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2) na przodzie i zestaw 48 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.2, 118° FOV) + 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle oraz czytnik linii papilarnych, diodę powiadomień, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość ma wymiary 169,54×77,48×9,35 mm, a do tego obudowa jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Cena Moto G Stylus 5G została ustalona w Stanach Zjednoczonych na 399 dolarów. Niewykluczone, że smartfon w przyszłości pojawi się również w Polsce, podobnie jak Motorola Moto G Pro.