Obiecanki-cacanki! Meizu zapłaci karę za reklamy w swoich smartfonach

W marcu 2021 roku, Meizu 18 oraz Meizu 18 Pro miały swoją światową premierę. W tym samym czasie, producent obiecał użytkownikom czyste doświadczenie, pozbawione zbędnych powiadomień, reklam oraz śmieciowego oprogramowania. Niestety, chińska firma nie dotrzymała obietnicy i teraz zapłaci za to karę.

Gruszki na wierzbie – tylko w Meizu

Pół roku! Mniej więcej tyle udało się wytrzymać Meizu, bez pokazywania reklam użytkownikom ich smartfonów. Z problemem spotkały się oba modele serii 18, czyli Meizu 18 oraz Meizu 18 Pro. Reklamy zostały znalezione w aplikacji do sprawdzania prognoz pogody działającej w Flyme – systemie operacyjnym opartym o platformę Android.

Meizu 18 (źródło: Meizu)

Był to oczywiście błąd konfiguracyjny, za który chiński producent smartfonów zapłaci teraz karę. Nawet jeśli udało się naprawić problem w ciągu kilku godzin, Chińska Republika Ludowa nie uznaje kompromisów. Na szczęście dla Meizu, nie jest to wielka kwota. Jak donosi raport ITHome, kara wyniosła ponad 25,000 juanów, czyli niecałe 16000 złotych. Trudno się spodziewać, żeby była to dotkliwa wartość zadośćuczynienia dla Meizu.

Kampania trzech zer

Nie sześć, a trzy! Tyle postulatów w swojej kampanii, Meizu chciało zrealizować promując smartfony Meizu 18 oraz Meizu 18 Pro: zero reklam, zero zbędnych aplikacji, zero powiadomień push. Ostatnią wpadką producent pokazał dość wyraźnie, jak poważnie traktuje swoje obietnice. To zabawne, gdy przypomnimy sobie, że firma nabijała się w swojej kampanii z takich gigantów jak Samsung czy Xiaomi.

Gizmochina zwraca uwagę na fakt, że producent wykasował wszystkie posty dotyczące kampanii trzech zer. Gdy portal zapytał o to Meizu, przedstawiciele firmy odpowiedzieli iż model bez reklam nie może być kontynuowany w przyszłych urządzeniach producenta, gdyż najzwyczajniej w świecie nie jest on opłacalny. Pozostaje więc zapytać – w jaki sposób ta firma wybije się na tle realme bądź Xiaomi. Patrząc na to, ile obecnie kosztują smartfony Meizu, ta sztuka na pewno się nie uda przy kontynuowaniu aktualnej polityki cenowej.