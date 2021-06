Niech ktoś powie tej firmie, że mamy 2021 rok, bo nowy Maxcom MS507 Smart&Strong to kpina z klienta

Maxcom przez bardzo długi czas nie informował o premierach nowych urządzeń. Niedawno jednak obudził się z letargu, ale jednocześnie można odnieść wrażenie, że mentalnie zatrzymał się kilka dobrych lat wstecz. Nowy Maxcom MS507 Smart&Strong to bowiem kpina z klienta.

Pod koniec maja firma Maxcom poinformowała o wprowadzeniu na polski rynek modelu Maxcom MS572, który pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie, czyli wydania z 2018 rok. Zaanonsowany dziś Maxcom MS507 Smart&Strong ma na pokładzie nieco nowsze oprogramowanie, Androida 10, lecz jego specyfikacja wciąż jest niczym siarczysty policzek wymierzony w twarz klienta.

Specyfikacja Maxcom MS507 Smart&Strong – to smartfon, który nie powinien trafić na rynek w 2021 roku

Jakimś cudem producent zdołał załatwić sobie procesor, o którym prawdopodobnie już wszyscy zdążyli zapomnieć, mimo że przed laty wyposażano w niego mnóstwo smartfonów. Sercem modelu Maxcom MS507 Smart&Strong jest czterordzeniowy układ MediaTek MT6739, który zaprezentowano – uwaga – we wrześniu 2017 roku, czyli blisko cztery lata temu! Nie wiem, co kierowało Maxcomem, ale mógł pokusić się o zastosowanie nowszego, na przykład MediaTek Helio A22.

Specyfikacja Maxcom MS507 Smart&Strong obejmuje również akceptowalne 3 GB RAM i nieakceptowalne w 2021 roku w smartfonie, który nie ma na pokładzie systemu Android Go Edition, 32 GB pamięci wbudowanej. Ponadto model ten oferuje akumulator o pojemności 3000 mAh, który ładuje się przez port micro USB.

Smartfon ma również wyświetlacz IPS o przekątnej 5 cali i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli (co przekłada się na już rzadko spotykane proporcje 18:9), ale mimo wszystko nie jest tak mały, jak mogłaby sugerować przekątna ekranu – urządzenie ma bowiem wymiary 149,5×73,5×13 mm.

Jak przystało na smartfon klasy rugged, Maxcom MS507 Smart&Strong ma wzmocnioną oraz pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68, a także szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji na panelu przednim. Ponadto oferuje też Dual SIM i – co dość zaskakujące – moduł NFC.

Mimo że Maxcomm nazywa model Maxcom MS507 Smart&Strong najbardziej zaawansowanym przedstawicielem jego serii smartfonów typu rugged, nie warto go kupić w 2021 roku. Szczególnie że kosztuje aż 599 złotych – taka cena wydaje się niewspółmiernie wysoka do tego, co oferuje ten sprzęt.