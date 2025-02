Premiera iPhone SE 4 jednak wcześniej niż się spodziewaliście

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że iPhone SE 4 zadebiutuje dopiero w marcu 2025 roku. Według najnowszych doniesień z wysoce wiarygodnego źródła, smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany znacznie wcześniej.

Premiera iPhone SE 4 już w przyszłym tygodniu

Ostatni smartfon Apple z dopiskiem SE – iPhone SE 3. generacji – zadebiutował 8 marca 2022 roku. Premiera jego bezpośredniego następcy była wielokrotnie przesuwana, ale od dłuższego czasu mówiło się, że zostanie w końcu zaprezentowany w marcu 2025 roku.

Tak się jednak nie stanie, ale nie jest to zła wiadomość, ponieważ według renomowanego informatora – Marka Gurmana z Bloomberga – iPhone SE 4. generacji zadebiutuje oficjalnie już 11 lutego 2025 roku. Tego dnia Apple zaanonsować ma też nowe słuchawki PowerBeats Pro 2, o których wiadomo już wszystko przed premierą.

Jeśli zastanawiacie się, czy przypadkiem nie umknęła Wam informacja o kolejnej konferencji Apple, to odpowiedź brzmi: nie, ponieważ informacje o obu nowościach mają zostać przekazane w formie informacji prasowej.

Co zaoferuje iPhone SE 2025? Specyfikacja jest w większości znana

Według zakulisowych informacji iPhone SE 4. generacji będzie miał wyświetlacz OLED LTPS o przekątnej ~6,1 cala, rozdzielczości 2532×1170 pikseli (460 ppi) i jasności do 800 nitów, który odświeży obraz z częstotliwością 60 Hz. Na panelu przednim, pokrytym szkłem Ceramic Shield, pojawi się też system odpowiedzialny za Face ID wraz z 12 Mpix aparatem z f/1.9.

Po drugiej stronie, na tyle, Apple zdecydowało się umieścić jeden, 48 Mpix aparat z sensorem Sony IMX904 o wielkości 1/1,56″. We wnętrzu zaś procesor Apple A18 (3 nm) wraz z modemem 5G Apple (zamiast Qualcomma), 8 GB RAM i co najmniej 128 GB pamięci wbudowanej. Ponadto specyfikacja obejmie m.in. moduły Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E i UWB (U1) oraz złącze USB-C.

To ostatnie będzie służyło do ładowania akumulatora z mocą 20 W. Alternatywnie użytkownicy dostaną możliwość skorzystania z ładowania indukcyjnego MagSafe o mocy 15 W. Spodziewane wymiary iPhone’a SE 2025 to 146,7×71,5×7,8 mm, a waga – 165 gramów. Urządzenie ma cechować się też odpornością na pył i wodę, zgodną z klasą IP68.

Cena iPhone SE 2025 ma zaczynać się od 499 dolarów, co dziś jest równowartością nieco ponad 2000 złotych. Aktualnie iPhone SE 2022 128 GB kosztuje w amerykańskim sklepie Apple 479 dolarów (w polskim nie jest już dostępny), więc Amerykanie utrzymają cenę na podobnym poziomie.