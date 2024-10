Nowy budżetowy iPhone w końcu nie będzie paździerzem

Obecny budżetowy smartfon Apple – iPhone SE 2022 – już w momencie premiery był nieatrakcyjną propozycją. Następca może zatrzeć złe wrażenie, jakie teraz robi jego poprzednik. Ujawniona specyfikacja jest bowiem naprawdę atrakcyjna.

Specyfikacja iPhone SE 4 wygląda naprawdę atrakcyjnie

Gigant z Cupertino bardzo długo przymierza się do premiery nowego budżetowca, ale wszystko wskazuje na to, że już bliżej niż dalej do niej. Według licznych doniesień z różnych źródeł, w tym tych o wysokiej wiarygodności, mamy się bowiem jej spodziewać w marcu 2025 roku, czyli trzy lata po prezentacji iPhone’a SE 2022.

I wszystko wskazuje na to, że Amerykanie w końcu wprowadzą na rynek budżetowca, który będzie godny uwagi. Na jego największe wady zapowiadają się pojedynczy aparat na tyle i odświeżanie obrazu z częstotliwością jedynie 60 Hz. Poza tym jednak jego specyfikacja wygląda naprawdę w porządku. I to nie tylko dlatego, że punkt odniesienia jest takim paździerzem.

Wspomniany aparat, choć jeden, ma bazować na 48 Mpix sensorze Sony IMX904 o wielkości 1/1,56″, zatem podobnie jak aparat główny w iPhone 16. Ekran OLED LTPS z kolei będzie miał przekątną 6,06 cala, rozdzielczość 2532×1170 pikseli (460 ppi) i jasność maksymalną na poziomie 800 nitów. Pokryje go szkło Ceramic Shield. Wyświetlacz zatem może być „przeszczepiony” z iPhone 14.

iPhone 14 (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

We wnętrzu smartfona znajdą się procesor Apple A18 (3-nm) wraz z autorskim modemem 5G i akumulatorem o pojemności 3279 mAh oraz 8 GB RAM LPDDR5X i co najmniej 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także moduły Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E i UWB (U1). Naturalnie nie zabraknie też złącza USB-C (zapewne USB 2.0).

Ponadto iPhone SE 2025 zaoferuje 12 Mpix aparat z przysłoną f/1.9 na przodzie i Face ID oraz obsługę ładowania przewodowego o mocy 20 W i indukcyjnego o mocy 15 W (Qi1 i MagSafe). Całość będzie miała wymiary 146,7×71,5×7,8 mm i ważyła 165 gramów, a do tego poszczyci się klasą odporności IP68.

Jaka będzie cena iPhone SE 2025?

Cena iPhone SE 4 ma zaczynać się od 499 lub 549 dolarów, co dziś jest równowartością około 2000-2200 złotych. Polska cena będzie jednak zależała od kursu dolara, więc na tę chwilę trudno ją przewidzieć.