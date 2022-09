Jak zagrać w FIFA 23 już dzisiaj?

Jak co roku, tak i tym razem EA Sports przygotowało dla nas kolejną odsłonę swojej piłkarskiej gry. Do oficjalnej premiery FIFA 23 pozostały jeszcze 4 dni, ale już dzisiaj można zagrać w wersję demonstracyjną. Co trzeba zrobić, żeby było to możliwe?

Premiera FIFA 23

Im bliżej premiery FIFA 23, którą zaplanowano na 30 września, tym więcej informacji na temat produkcji otrzymujemy od EA Sports. Wydawcy piłkarskiego symulatora regularnie dzieli się z nami najnowszymi doniesieniami z wirtualnych boisk – wcześniej dowiedzieliśmy się m.in. o pierwszej Drużynie Tygodnia oraz ocenie Lewandowskiego. Jakby tego było mało, to od kilku dni gracze FIFA mają dostęp do Web Appa, dzięki czemu mogą handlować kartami i podejmować pierwsze próby budowania składu.

Co ciekawe, w sieci da się znaleźć niepotwierdzone informacje, że sklepy wydały przedpremierowo FIFA 23 i gracze mogą od kilku dni bawić się w najnowszej produkcji EA Sports, co powoduje, iż nie wszyscy mają równy start. Nie należy jednak się temu dziwić, gdyż kanadyjski oddział już nas przyzwyczaił do podobnych wpadek. Do tego grona w sobotę, 24.09.2022, dołączyli różni influencerzy związani z FIFA, którzy mogli już pokazywać grę na streamach i YouTube.

Graj w FIFA 23 już dzisiaj

Od teraz Ty także możesz dołączyć do grona osób cieszących się już z gry FIFA 23. Najnowsza odsłonie serii co prawda ma zadebiutować dopiero 30 września, ale dzięki EA Play jest to możliwe już dzisiaj, 26.09.2022, od godziny 16:00. Wystarczy wykupić abonament i można cieszyć się 10 godzinami gry.

Ograniczenie godzinowe obowiązuje tylko do 30 września – później to obostrzenie zniknie. Dzięki promocji od twórców FIFA 23, nowe osoby mogą nabyć abonament za jedyne 5 złotych.

Jeżeli ktoś jeszcze nie wykupił FIFA 23, to i tak może z tego skorzystać. 10-godzinny trial nie wymaga posiadania pełnej wersji gry. Dodatkowo osoby, które mają FIFA 23 Ultimate Edition nie będą miały ograniczenia godzinowego, ale dostęp do serwerów otrzymają dopiero 27 września. Koszt tego wydania to 449 złotych, a w pakiecie znajdują się:

4600 Fifa Points (służą np. do otwierania paczek i grania draftów),

Karta piłkarza z serii „obiecujące transfery”,

Piłkarz z pierwszej Drużyny Tygodnia,

Wypożyczenie karty Kyliana Mbappe,

Ambasador FUT na wypożyczenie,

Miejscowy talent w trybie kariery.

Dla osób, które planują grać w trybie FUT w tym sezonie, skorzystanie z 10 godzin wcześniejszego dostępu będzie świetnym pomysłem, gdyż rozwiną swój klub zanim zrobi to większość graczy. FIFA 23 zadebiutuje na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i 5 oraz Nintendo Switch.