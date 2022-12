DJI Mini 3 oficjalnie. Cena pozytywnie zaskakuje

Na początku tego tygodnia informowaliśmy, że premiera DJI Mini 3 jest tuż za rogiem. Okazało się, że pojawiające się w sieci pogłoski zostały potwierdzone i nowy ultralekki dron marki DJI oficjalnie zadebiutował na rynku. Co sprzęt stracił względem wersji z dopiskiem Pro i jaka jest jego cena w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Co oferuje DJI Mini 3?

Tym, co powinno ucieszyć wszystkich klientów, zainteresowanych zakupem tego modelu, jest fakt, że Mini 3 nie stracił świetnej, znanej z modelu DJI Mini 3 Pro, kamery. Nadal mamy tutaj do czynienia z niemal tym samym aparatem. To matryca CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, rozmiarze 1/1,3-cala, polu widzenia 82,1 stopnia i przysłonie na poziomie f/1.7. Kamera nadal zamocowana jest na trzyosiowym gimbalu, znanym z wersji z dopiskiem Pro.

W porównaniu do wersji Pro, pojawiły się niewielkie cięcia. W nowym dronie nie znajdziemy na przykład trybu zdjęciowego 48 Mpix oraz możliwości nagrywania wideo w 60 klatkach na sekundę w jakości 4K. Użytkownik, by nagrać film w 60 klatkach na sekundę, musi obniżyć jakość do 2,7K. Wartość maksymalnego bitrate spadła do 100 Mb/s (w modelu Mini 3 Pro jest to 150 Mb/s). To jednak nie koniec cięć względem droższego modelu. Producent zrezygnował również z czujników przeszkód – przez to do modelu nie zostały zaimplementowane tryby śledzenia.

Potwierdziły się doniesienia, że DJI Mini 3 ma zaoferować dłuższy czas lotu niż model z dopiskiem „Pro”. Dron będzie mógł spędzić w powietrzu 38 minut, a nawet aż zdumiewające 51 minut, dzięki zastosowaniu baterii Intelligent Flight Battery Plus – warto podkreślić, że w przypadku jej użycia, waga maszyny wynosi już ponad 250 gramów. Przy oryginalnym akumulatorze, dołączonym do urządzenia, jego waga nie przekracza 250 gramów, dzięki czemu do legalnych lotów tym dronem nie będzie wymagana licencja.

źródło: DJI

DJI Mini 3, podobnie do modelu Pro, wystąpi w wariancie z nowym kontrolerem DJI RC oraz DJI RC-N1. Transmisja obrazu ma być więc utrzymana na tym samym poziomie, co w przypadku droższego modelu.

7.5 Ocena

Cena i dostępność

Zgodnie z obietnicą DJI, dron Mini 3 jest tańszy od Pro. Można powiedzieć, że jego cena jest pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ w doniesieniach przed premierą pojawiały się wyższe wartości. Zwłaszcza, że znamy już ceny DJI Mini 3 w polskiej dystrybucji.

Dron z kontrolerem RC-N1 kosztuje 2999 złotych, wersja z kontrolerem DJI RC to koszt 3849 złotych, a za zestaw Fly More Combo z kontrolerem RC-N1 trzeba zapłacić 3899 złotych. Dla porównania, obecna cena DJI Mini 3 Pro z kontrolerem DJI RC wynosi w naszym kraju ~5000 złotych.

Być może dzięki stosunkowo niskiej cenie i naprawdę obiecującej specyfikacji DJI Mini 3 powtórzy sukces swojego poprzednika, czyli modelu Mini 2, który niemal na całym świecie stał się bestsellerem.