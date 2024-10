Nocny łowca. Nowy dron DJI Air 3S wróci do domu nawet po zmroku

Zachód słońca jest dla niektórych dronów niemal wrogiem. Po zmroku możliwości kamer i czujników ulegają ograniczeniu. DJI Air 3S nie jest jednak zbyt strachliwy.

Dron, który widzi więcej

DJI prowadzi kilka charakterystycznych serii dronów, przeznaczonych do różnych zastosowań. Oferuje urządzenia do zastosowań profesjonalnych, FPV, ale nie obawia się też wchodzić szeroko w sektor konsumencki, proponując niewielkie, a nawet stosunkowo tanie konstrukcje.

DJI Air 3S (źródło: DJI) DJI Air 3S (źródło: DJI)

Nowy DJI Air 3S to rzecz, która ląduje gdzieś w okolicach średniej półki, z zapleczem, którego próżno szukać w tańszych modelach (a nawet w niektórych droższych). Jako ulepszona wersja modelu Air 3, nie wprowadza rewolucji, ale raczej kilka małych, interesujących nowości.

Air 3S został zbudowany jako sprzęt do fotografii podróżniczej. Producent wyposażył go w przedni LiDAR, a także czujniki podczerwieni oraz sześć sensorów wizyjnych – wszystkie razem umożliwiają dronowi lepiej orientować się w przestrzeni i w porę wykrywać przeszkody, także w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Taki zestaw umożliwił wyposażenie maszyny latającej w inteligentną funkcję powrotu do domu (R2H), która działa nie tylko w dzień, ale także w nocy. Można więc znacznie przedłużyć sesje foto i wideo daleko poza zachód słońca, i nie martwić się, czy dron da radę samodzielnie wrócić do bazy. Da.

Oprócz tej funkcji, sprzęt ma wbudowanych kilka inteligentnych, niewykorzystywanych wcześniej trybów, na przykład ActiveTrack360, w którym automatycznie śledzi wybrany obiekt i utrzymuje go w środku kadru. Całkiem nieźle wygląda też ukazany na filmie tryb panoramy, w którym można łączyć wiele zdjęć w jedno duże dzieło.

Od strony realizacji foto i wideo Air 3S otrzymał 50-megapikselową kamerę z matrycą 1″ i obiektyw 24 mm. Do tego mamy drugi 48-megapikselowy aparat 1/1,3″ z obiektywem 70 mm o trzykrotnym zoomie. Przy kręceniu wideo można korzystać z trybu 10 bit oraz zapisu w formacie H.265.

Nagrywanie w 4K HDR to podstawa, przy czym odbywać się będzie w 60 kl./s. Nagrywanie w 120 kl./s jest możliwe w 4K tylko bez HDR. Filmy i zdjęcia trafią do pamięci wbudowanej 42 GB (co jest postępem względem 8 GB w Air 3) lub na kartę microSD. Akumulator ma wystarczyć na 45 minut lotu. Dron waży 724 g.

Cena i dostępność DJI Air 3S

Ceny drona DJI Air 3S w oficjalnym sklepie producenta zaczynają się od 1119 euro za zestaw dron + bateria + kontroler + para zapasowych śmigieł. W sklepach w Polsce bazowa cena takiego zestawu to 5199 złotych. Większe pakiety z dodatkowymi akumulatorami i śmigłami, a także kontrolerem z wbudowanym ekranem to już wydatek rzędu 6499 lub 7499 złotych.