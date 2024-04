DJI Mini 4K może być świetnym dronem na start. Ale gdzieś go już widziałem

Niby pojawiały się na jego temat przecieki, a jednak premiera drona DJI Mini 4K jest pewnym zaskoczeniem. Nie dlatego, że w ogóle do niej doszło, ale ze względu na to, czym ten model tak naprawdę jest.

DJI Mini 4K debiutuje na rynku

DJI Mini 4K to nowy model podstawowy w ofercie chińskiego producenta. To maleństwo waży mniej niż ćwierć kilograma i kosztuje mniej niż 300 dolarów, a równocześnie lata ponad pół godziny na jednym ładowaniu i nagrywa filmy w rozdzielczości 4K.

Na dobrą sprawę jednak trudno mówić o nim, jak o zupełnej nowości. A to dlatego, że jego parametry są identyczne z tym, co znamy z DJI Mini 2 – drona, którego recenzja na łamach Tabletowo pojawiła się już w 2020 roku. Model Mini 4K ma tylko nową nazwę i… niższą cenę.

fot. producenta

Niestety na razie nie pojawiło się ani słowo na temat ewentualnej dostępności tego drona w naszym kraju. Póki co można go kupić wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego cena wynosi 299 dolarów (równowartość ~1200 złotych). Dla porównania, ceny modelu Mini 2 rozpoczynały się od 449 dolarów (~1800 złotych).

Tani dron dla Polaka

W Polsce za to wciąż możemy kupić Mini 2, prawda? Owszem, ale niestety ostało się tylko wydanie Fly More Combo (z 3 akumulatorami i innymi akcesoriami), a jego cena to już ~3100 złotych. Dla wielu osób nie będzie to więc atrakcyjna opcja na start. Jeśli jednak chcesz, to możesz kupić go między innymi na Allegro i w sklepach Media Expert.

Jeżeli zaś szukasz oszczędnego rozwiązania, to zerknij na DJI Mini 2 SE – ten model możesz kupić za ~1350 złotych w sklepach Media Expert czy x-kom. On jednak nie oferuje rozdzielczości 4K, a jedynie 2,7K.

Co oferuje model Mini 4K?

Słowem przypomnienia, DJI Mini 4K (tak jak Mini 2) waży tylko 249 gramów, dzięki czemu pozwala uniknąć wielu formalności (nie jest bowiem traktowany przez administrację lotnictwa jako pełnoprawna maszyna latająca). Równocześnie samodzielnie startuje i ląduje, rozpędza się do 57 km/h, lata nawet 31 minut między ładowaniami i pozwala skorzystać z rozmaitych trybów automatycznych. Pomimo niskiej wagi niestraszny jest mu wiatr (i to nawet ten wiejący z prędkością 38 km/h).

fot. producenta

Na 3-osiowym gimbalu ma osadzoną kamerę z sensorem CMOS w formacie 1/2,3 cala. Umożliwia ona nagrywanie filmów o rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę albo Full HD w 60 klatkach. Dzięki technologii OcuSync 2.0 całość zachowuje stabilne połączenie nawet przy dużych odległościach.

