Tesla Model Y w nowej wersji debiutuje w Polsce. Zaletą jest liczba miejsc

Tesla Model Y w wersji skierowanej dla większych rodzin jest właśnie wprowadzana do sprzedaży w Europie. Zmieści ona więcej ludzi, a przy tym zachowa osiągi na wysokim poziomie.

Tesla Model Y z dodatkowymi siedzeniami

Niedawno dowiedzieliśmy się o nowym wariancie Tesli Model 3, który może pochwalić się naprawdę imponującym zasięgiem. Firma Elona Muska nie zwalnia jednak tempa i europejską ofertę rozszerza o Teslę Model Y w nowej odmianie. Jak już wspomniałem, ta wersja powinna zainteresować większe rodziny.

Otóż Tesla Model Y Long Range AWD dostępna jest teraz z 7 siedzeniami. Zachowuje ona większość cech dostępnego już wcześniej modelu 5-osobowego. Oznacza to, że mamy ponad 500 km zasięgu według WLTP, 5 sekund w sprincie od 0 do 100 km/h, a także prędkość maksymalną 217 km/h.

Pod względem zewnętrznych wymiarów samochód nie różni się od pozostałych wersji Modelu Y. Możemy więc stwierdzić, że miejsce na trzeci rząd siedzeń zostało wygospodarowane trochę na siłę, co negatywnie odbija się na przestrzeni dostępnej dla pasażerów. Ostatnie siedzenia przeznaczone są raczej dla dzieci. Mimo tego, dla większych rodzin takie rozwiązanie powinno okazać się w zupełności zadowalające.

Producent podaje, że w przypadku 7-osobowego wariantu możemy liczyć na:

trzeci rząd siedzeń dla dwóch osób,

funkcję łatwego wsiadania dla trzeciego rzędu siedzeń,

ładowarkę USB-C w trzecim rzędzie siedzeń,

drugi rząd przesuwanych siedzeń z regulowanymi oparciami,

składany na płasko drugi i trzeci rząd siedzeń, co pozwala znacząco zwiększyć przestrzeń bagażową,

przyciski składania siedzeń na płasko w bagażniku.

Ile kosztuje 7-osobowa Tesla Model Y?

Jeśli chcemy mieć trzeci rząd siedzeń, to musimy zdecydować się na wersję Long Range z napędem na wszystkie koła. Pozostałe modele dostępne są wyłącznie z 5 miejscami. W podstawie Long Range AWD to wydatek 224900 złotych, a za dodatkowe siedzenia trzeba dopłacić 11000 złotych. Oznacza to, że 7-osoba Tesla Model Y wyceniona została u nas na 235900 złotych.

Wypada dodać, że omawiany wariant już wcześniej był sprzedawany między innymi w USA. Natomiast teraz debiutuje on w Europie, czyli też w Polsce. Prawdopodobnie samochód sprzedawany u nas pochodzi z niemieckiej fabryki, co oczywiście jest świetną wiadomością. Tesle z Berlina są lepiej poskładane od tych wyjeżdżających z amerykańskich fabryk.