Istne szaleństwo. Tak można podsumować drona DJI Avata 2

Można odnieść wrażenie, że rynek dronów konsumenckich w ostatnim czasie dość mocno zwolnił. Zdecydowanie jednak się nie zatrzymał, a słowo „wolny” to ostatnie, jakiego można użyć, by opisać najnowszy model z oferty DJI: Avata 2.

DJI Avata 2 – nowy dron dla miłośników dużych prędkości

Ten nowy to następca modelu DJI Avata z 2022 roku, przynoszący sporo ulepszeń i usprawnień względem tamtego sprzętu. Zupełnie nie zmienia się za to jego charakter – to kompaktowy dron FPV, a więc przeznaczony do tego, by oglądać świat jego „oczami”.

fot. DJI

Na początek pomówmy o liczbach. Jeśli chodzi o jego „maksy”, to DJI Avata 2 może wznosić się i opadać z prędkością 32 km/h, a po osiągnięciu żądanej wysokości rozpędzać się nawet do 97 km/h (choć w najszybszym trybie automatycznym jego szybkość będzie ograniczona do niespełna 58 km/h).

To ważące zaledwie 377 gramów maleństwo. Jego wymiary wynoszą 185×212×64 mm. Mimo to producentowi udało się upchać w środku akumulator zapewniający nawet 23 minuty lotu między jednym ładowaniem a drugim (o 5 minut więcej niż w pierwszej Avacie). W tym czasie dron jest w stanie pokonać dystans 13 km.

DJI Avata 2 może również sporo wytrzymać – nie robią na nim wrażenia temperatury z zakresu od -10 do 40 stopni Celsjusza. Nie pokona go też wiatr wiejący z prędkością do 38 km/h.

Lepsza kamera to większe możliwości

Największe udoskonalenia w porównaniu do poprzedniej generacji zauważyć można w temacie kamery. DJI Avata 2 ma sensor w formacie 1/1,3 cala o rozdzielczości 12 Mpix i z ultraszerokokątnym obiektywem 155 stopni. Umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K / HDR w 60 klatkach na sekundę.

Dron oferuje też 10-bitowy profil kolorów D-Log M, a nowy system transmisji O4 zapewniać ma prawidłowe działanie na dystansie do 13 km oraz szybkość sygnału sięgającą 60 Mb/s (względem poprzednika oznacza to poprawę o odpowiednio 3 km i 10 Mb/s).

Aby ułatwić rejestrowanie efektownych ujęć, Avata 2 oferuje system automatycznych manewrów. Wystarczy kliknąć, by dron wykonał obrót, dryf czy inną sztuczkę w powietrzu.

Cena, dostępność i akcesoria

Producent rozpoczął już przyjmowanie zamówień. Stąd wiemy, że:

podstawowa wersja drona DJI Avata 2 została wyceniona na 489 euro / 2299 złotych,

a zestawy Fly More Combo z goglami i kontrolerem kosztują: 999 euro / 4699 złotych (z jednym akumulatorem), 1199 euro / 5599 złotych (z trzema akumulatorami, stacją ładującą i torbą na ramię).



Na koniec jeszcze kilka słów o tych akcesoriach. Gogle DJI Goggles 3 oferują wyświetlacz Micro-OLED o wysokiej rozdzielczości i obsługują tryb PiP (zapewniający podgląd otoczenia), a kontroler DJI RC Motion 3 umożliwia wygodne sterowanie jedną ręką.