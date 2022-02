Alcatel przypomniał sobie o smartfonach. Warto było czekać?

Zabawne – dosłownie kilka dni temu przez głowę przeszła mi myśl, czy Alcatel jeszcze w ogóle istnieje i zamierza wprowadzić na rynek kolejne smartfony, a teraz ofertę producenta wzbogacił nowy model. Czy było warto czekać na jego premierę?

Reklama

Alcatel nieoczekiwanie zaprezentował nowy smartfon

Smartfon prezentuje się całkiem nieźle, przynajmniej na przygotowanych przez producenta grafikach. W rzeczywistości prawdopodobnie nie będzie tak okazale, ponieważ jest to urządzenie z niższej półki, a budżetowce na żywo nie wyglądają już tak zjawiskowo. Mimo wszystko ogólny design tego modelu może się podobać – jest prosto, schludnie i zgodnie ze współczesnymi standardami. Nic dodać, nic ująć. No może trochę jednak z tej ramki na dole, gdyż jest dość szeroka (ale pamiętajmy – to tani sprzęt).

źródło: Alcatel

Tak, jak oczekuje większość klientów, smartfon ma duży wyświetlacz – jego przekątna to 6,52 cala. Rozdzielczość to z kolei HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9; 269 ppi). Ponadto producent podaje, że to ekran IPS o jasności 450 nitów. W jego górnej części umieszczono 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo z funkcją śledzenia twarzy oraz algorytmami upiększającymi.

Reklama

Na tyle modelu Alcatel 1V 2021 znajdują się natomiast trzy aparaty: 13 Mpix (f/2.2) z PDAF, 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na panelu tylnym jest także czytnik linii papilarnych. Z kolei we wnętrzu smartfona znalazło się miejsce dla czterordzeniowego (4x ARM Cortex-A53) procesora MediaTek Helio A22 oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą najwyżej 10 W (co trwa ponad 3 godziny; co ciekawe – przez port USB-C, a nie micro USB).

Niestety, producent nie podaje, ile Alcatel 1V 2021 ma pamięci RAM i wewnętrznej, ale prawdopodobnie niewiele, ponieważ smartfon pracuje na systemie Android 11 Go Edition, a tego typu urządzenia nie oferują zbyt dużo RAM i pamięci wewnętrznej. Wiadomo natomiast, że smartfon ma wymiary 165,2×75,5×8,9 mm, waży 190 gramów i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Space Gray i Atlantic Blue.

źródło: Alcatel

Mimo że Alcatel 1V 2021 pojawił się na oficjalnej stronie Alcatela, nie wiadomo, kiedy trafi do sprzedaży, w jakich krajach będzie go można kupić i za ile.