Łatwiej będzie stracić prawko. Rząd proponuje więcej punktów karnych dla kierowców

Kierowców, którzy niekoniecznie stosują się do obowiązujących przepisów, nie zachwyci ta wiadomość, ponieważ jeszcze szybciej będą mogli stracić prawo jazdy. Rząd zamierza zwiększyć liczbę punktów karnych za przekroczenie prędkości i inne wykroczenia. Warto pamiętać, że punkty karne zawsze można sprawdzić przez internet.

Sporo zmian, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach

Od początku tego roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów – kierowcy za wykroczenia muszą po prostu zapłacić więcej. To jednak jedna z kilku zmian, które w założeniach mają zmniejszyć liczbę piratów drogowych, a także poprawić poziom bezpieczeństwa.

Od połowy września kierowcy muszą pogodzić się z tym, że za pojedyncze wykroczenie mogą otrzymać nawet 15 punktów – dotychczas było to 10 punktów. Ponadto zdobyte punkty karne pozostaną dłużej na koncie – do tej pory kasowały się po roku, a teraz trzeba będzie czekać dwa lata.

Co więcej, zniknie możliwość skorzystania ze specjalnych kursów, które pozwalają zmniejszyć liczbę wcześniej uzyskanych punktów karnych. Wypada jeszcze wspomnieć, że od 17 września 2022 roku zacznie również obowiązywać przepis o recydywie – za szczególnie niebezpieczne wykroczenie będzie można otrzymać dwukrotnie wyższy mandat, jeśli zostało ono popełnione ponownie w ciągu roku. Punkty karne nie są objęte tym przepisem.

Kierowcy jeszcze szybciej będą mogli stracić prawo jazdy

Jeśli przedstawione zmiany wciąż nie zachęciły Was do zdjęcia nogi z gazu, to kolejne informacje już powinny to zrobić. Szykowane zmiany sprawią, że znacznie łatwiej będzie stracić prawo jazdy. MSWiA proponuje bowiem zmiany, których celem jest zwiększenie punktów karnych, przyznawanych za część wykroczeń. Na celownik zostali wzięci m.in. kierowcy, którzy niekoniecznie stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Jeśli chodzi o przekroczenie prędkości, to punkty karne mają przedstawiać się następująco:

przekroczenie do 10 km/h – 1 punkt karny,

przekroczenie od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne,

przekroczenie od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne,

przekroczenie od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych,

przekroczenie od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych,

przekroczenie od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych,

przekroczenie od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych,

przekroczenie od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych,

przekroczenie od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych,

przekroczenie o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Najwięcej punktów karnych, czyli 15, będzie można dostać także za: omijanie zapór kolejowych, jazdę autostradą pod prąd, niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście oraz nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Warto mieć jeszcze na uwadze, że kierowcy, którzy posiadają uprawnienia krócej niż rok, stracą prawo jazdy po przekroczeniu 20 punktów. W przypadku pozostałych limit ustalony jest na 24 punkty karne. Do ewidencji mają być wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania. Dotyczy to również kierowców posiadających prawo jazdy, wydane za granicą i tych, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce.

Projekt pojawił się już w Rządowym Centrum Legislacyjnym, a zmiany mają obowiązywać od 17 września 2022 roku.

Punkty karne – jak sprawdzić, ile ich mamy na swoim koncie?

Szykowane zmiany sprawią, że wielu kierowców częściej będzie chciało wiedzieć, ile punktów karnych posiada na swoim koncie. Na szczęście liczbę punktów można sprawdzić przez internet, nie ruszając się z domu.

W tym celu potrzebny jest Profil Zaufany – wystarczy zalogować się na stronie Profilu Zaufanego, z której zostaniemy przeniesieni do serwisu obywatel.gov.pl. Po wykonaniu tych kroków, powinniśmy zobaczyć informację o posiadanych punktach. Ponadto liczbę punktów można również sprawdzić w aplikacji mObywatel, zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS.