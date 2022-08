Call of Duty: Modern Warfare 2 – zapłać więcej i zagraj wcześniej

Call of Duty: Modern Warfare 2 ukaże się na rynku już pod koniec października. Activision jednak wpadło na pomysł, by jak najwięcej ludzi zachęcić do wcześniejszego zapłacenia za tak drogą grę. Muszę przyznać, że plan tej korporacji jest całkiem sprytny.

Psychologiczna zagrywka w Call of Duty

28 października – taką datę premiery Activision zaplanowało dla Call of Duty: Modern Warfare 2. Nawet na komputerach PC, tytuł będzie kosztować pełne 349 złotych, co dla posiadaczy blaszaków było kiedyś nie do pomyślenia. Na konsolach sytuacja też jest ciekawa. Zakupić można wyłącznie edycję międzygeneracyjną. W praktyce to oznacza, że nawet grając na PlayStation 4, zapłacimy znacznie więcej niż zwykle.

To jednak nie koniec atrakcji. Jeżeli zechcecie – jakimś cudem – zapłacić za Call of Duty: Modern Warfare 2 w ramach zamówienia przedpremierowego, dostęp do kampanii dla pojedynczego gracza otrzymacie już 20 października, czyli 8 dni przed oficjalną premierą gry!

Oprócz tego, wszystkie osoby składające przedpremierowe zamówienia na Call of Duty: Modern Warfare 2, będą mogły wziąć udział w specjalnych testach beta. Najwięcej szczęścia mają posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Tam testy odbędą się już 16-17 września. Nieco później zagrają właściciele komputerów PC oraz konsol Xbox, bo w dniach 22-23 września.

Jest to dość zabawne, ponieważ w niedalekim okresie, miejsce będzie miała także otwarta beta. Kolejno 18-20 września dla graczy PlayStation oraz 24-26 września na wszystkich platformach. Jak łatwo się domyśleć, benefit z przedpremierowego zamówienia jest tutaj znikomy.

Ciekawe pomysły Activision

Nie jest to pierwszy raz, gdy Activision próbuje sztucznie napompować wartość cyfrowego zamówienia przedpremierowego. Ba, dwa razy nawet dałem się złapać na ich praktyki. To było dwa lata temu, gdy wychodziły uwielbiane przeze mnie Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (2020) oraz Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020). A wystarczyło poczekać dwa lata i miałbym je wszystkie w ramach PlayStation Plus!

Firma wpadła wówczas na genialny pomysł, by ukryć wersje demonstracyjne gier za zamówieniem przedpremierowym. Byłem tak głodny nowych wrażeń platformowo-deskorolkowych, że uległem. Co najciekawsze, te demonstracje tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że będą to fantastyczne produkcje. O dostępie prasowym mogłem wówczas pomarzyć, więc to była jedyna droga.

Choć znacznie wcześniejszy dostęp do kampanii robi wrażenie przy nowym Call of Duty, nie jest to całkowicie nowa praktyka. Electronic Arts od lat gwarantuje szybsze wejście do rozgrywki tym, którzy zapłacą za droższe edycje sportowych gier tej korporacji. Jak to mówią – cierpliwość popłaca najbardziej.