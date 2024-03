Mróz wróci w środku lata. Frostpunk 2 ma już datę premiery

Frostpunk 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier studia 11 bit. Pierwsza część z 2018 roku zawiesiła poprzeczkę naprawdę wysoko. Czas dowiedzieć się, kiedy zagramy w sequel.

Na Frostpunk 2 poczekamy jeszcze do lata

Wydarzenie Xbox Partner Preview zaowocowało kilkoma interesującymi zapowiedziami. Chyba najwięcej uwagi zdołało skupić na sobie 11 bit studios, które podzieliło się aż trzema ważnymi informacjami. Jedna z nich dotyczy daty premiery wyczekiwanego Frostpunka 2.

Po okresie względnej ciszy medialnej, dowiedzieliśmy się, że Frostpunk 2 będzie dostępny dla wszystkich 25 lipca. Tego samego dnia tytuł zadebiutuje w usłudze Game Pass, co zapewne ucieszy tych, którzy nie chcą dawać za grę pełnej ceny.

Przedsprzedaż już ruszyła. Za standardową edycję tytułu zapłacimy 159,99 złotych. Jest też pre-order w wersji Deluxe za 233,99 złotych, który wnosi kilka dodatków:

dostęp do wersji beta trybu sandbox (przez 7 dni w kwietniu),

3 DLC,

możliwość uruchomienia kampanii dla jednego gracza na 72 godziny przed premierą,

ekskluzywny element w grze,

nowelę „Warm Flesh”, będącą częścią nadchodzącej antologii Frostpunk – w wersji cyfrowej,

artbook i ścieżkę dźwiękową – w wersji cyfrowej.

Frostpunk 2 wciąż ma być wymagającą grą strategiczną z trudnymi wyborami dotyczącymi miasta i jego mieszkańców. Nie wszystkich będzie można zadowolić, ponieważ społeczeństwo będzie dzielić się na różne frakcje. To my zdecydujemy o losie poszczególnych osób i większych grup ludzi, głowiąc się, na ile możemy poświęcić interesy jednostki w celu zapewnienia przetrwania całej osadzie. Tytuł ma przy tym wykorzystać najlepsze city builderów, ale i gier survivalowych oraz eksploracyjnych.

Gra dostępna będzie w sklepach Steam, Epic Games Store, GOG.com i na konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Przy okazji: można zapisać się na płatne testy Frostpunka 2. Pierwsi testerzy zaczną pracę w biurze 11 bit studios w Warszawie, już od poniedziałku 11 marca.

English below in the thread!

🇵🇱Poszukujemy osób chętnych do wzięcia udziału w szczegółowych testach #Frostpunk 2. Podczas testów wymagana jest obecność w naszym warszawskim biurze. Szczegóły w formularzu. Zaaplikuj tutaj: https://t.co/Q6vgKoMtsK pic.twitter.com/gmQSWgXS62 — Frostpunk 2 ❄ (@frostpunkgame) March 7, 2024

Kolejne dwie zapowiedzi 11 bit studios

Drugą najciekawszą grą Xbox Partner Preview okazało się The Alters. Gra, która korzeniami sięga doskonałego This War of Mine, postawi przed nami wyzwanie w postaci zarządzania mobilną stacją badawczą, której mieszkańcami są… klony głównego bohatera. Współpraca między nimi będzie niełatwa, bo każdy z nich zyska własny charakter i silne oraz słabe strony.

Poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i bazą, przyjdzie nam też w udziale odkrywanie tajemnic odległej planety, co przywodzi nieco na myśl wydane przez 11 bit studios The Invincible.

Jako gra o silnym fundamencie sci-fi, The Alters zapowiada się na znakomicie. Tytuł dostępny będzie na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach z Windowsem. Trafi także do Game Passa. Nie ogłoszono jeszcze jego daty premiery.

Ostatnie ogłoszenie 11 bit studios dotyczyło kolorowej gry eksploracyjnej Creatures of Ava, skupiającej się na podróży i poznawaniu różnych nietypowych stworków. Główna bohaterka ma do dyspozycji flet, aparat fotograficzny i jakiś rodzaj laski do zdalnego manipulowania przedmiotami. Stylistyką przypomina nieco grę Kena: Bridge of Spirits, ale gameplay wydaje się być zdecydowanie bardziej spokojny.

Creatures of Ava trafi na konsole Xbox Series X|S i komputery z Windowsem. W dniu premiery trafi też do usługi Game Pass – będzie to w nieokreślonym jeszcze bliżej terminie w 2024 roku.