Ta nowość Dysona zadba o temperaturę, powietrze i Twoje rachunki

Na polskim rynku pojawił się nowy produkt Dysona. To wielofunkcyjne urządzenie zadba o komfort termiczny i jakość powietrza dokładnie tam, gdzie aktualnie się znajdujesz. Przy okazji ochroni Twoje rachunki za prąd.

Oczyszczacz powietrza z wentylatorem Dysona wykryje osoby w pomieszczeniu

Na polskim rynku zadebiutował oczyszczacz powietrza z wentylatorem Dyson Find+Follow Purifier Cool, o którym wspominaliśmy w maju 2026 roku. Jedną z wyjątkowych cech tego sprzętu jest możliwość śledzenia użytkownika, co sprawia, że oczyszczone i schłodzone powietrze trafia dokładnie tam, gdzie znajdują się ludzie. Ponadto, jeśli systemy wykryją, że wszyscy opuścili pomieszczenie, wentylator automatycznie wyłączy się i zminimalizuje zużycie energii.

Jak deklaruje Omer Ali – starszy inżynier w firmie Dyson – model Find+Follow Purifier Cool został zaprojektowany w taki sposób, by odpowiadał rzeczywistym zachowaniom ludzi. Urządzenie nie wymaga ręcznej regulacji wentylatora czy przesuwania sprzętu, aby użytkownik zapewnił sobie komfort termiczny. Co więcej, jeśli w pomieszczeniu zostanie wykrytych więcej osób, sprzęt automatycznie wyreguluje oscylację i rozprowadzi strumień oczyszczonego powietrza między nie.

Inteligentny system wykrywania osób w pomieszczeniu został oparty na kamerze AI, obejmującej 17 punktów detekcji ludzi. Dyson deklaruje, że rozwiązanie zostało opracowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności osób korzystających z urządzenia. Cały proces przetwarzania realizowany jest lokalnie w czasie rzeczywistym wewnątrz urządzenia, a tożsamość wykrytych osób nie jest zapisywana ani rozpoznawana. Warto wspomnieć, że model ten oferuje tryb nocny, obejmujący przyciemnienie wyświetlacza i wyciszenie urządzenia o 50%.

Dyson Find+Follow Purifier Cool został wyposażony w system zaawansowanej filtracji opartej na technologii K-Carbon + HEPA. Producent zaznacza, że rozwiązanie to pozwala na wychwycenie o 50% więcej NO₂ wraz z zapachami, lotnymi związkami organicznymi (LZO) oraz 99,95% ultradrobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,1 mikrona.

Sprzęt spełnia też wymogi normy HEPA H13, co oznacza, że pochłonięte zanieczyszczenia pozostają wewnątrz sprzętu i nie wydostają się na zewnątrz. Oczyszczacz stale monitoruje stężenie związków, takich jak PM 2,5, PM 10, lotnych związków organicznych, dwutlenku azotu i formaldehydu. Sprzęt można obsługiwać za pomocą aplikacji MyDyson.

Dyson Find+Follow Purifier Cool – cena i dostępność w Polsce

Oczyszczacz powietrza z wentylatorem Dyson Find+Follow Purifier Cool został już wprowadzony na polski rynek. Cenę ustalono na 2899 złotych. Na ten moment sprzedaż prowadzona jest w oficjalnym sklepie internetowym Dyson.