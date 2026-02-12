Wielka zmiana w mObywatelu. Opłaty uregulujesz w wygodny sposób

Aplikacja mObywatel otrzymała długo wyczekiwane wsparcie dla Google Pay i Apple Pay. Nowe metody płatności zawitały do usługi ePłatności.

Rosnąca popularność ePłatności

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że ePłatności to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów cyfryzacji administracji publicznej w Polsce. Wśród zalet należy wymienić wygodę, bezpieczeństwo i płatności bez prowizji.

W jednym miejscu, bez wychodzenia z domu, można opłacić podatek od nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek leśny lub rolny od osób fizycznych i wiele więcej. Rozwiązanie – co nie powinno być zaskoczeniem – cieszy się rosnącą popularnością. Wartość transakcji dokonanych w ePłatnościach na koniec 2025 roku wyniosła blisko 56,4 mln złotych, a użytkownicy zrealizowali w usłudze ponad pół miliona operacji.

Wysoce prawdopodobne, że ten rok okaże się jeszcze lepszy. Szczególnie, że wielu Polaków mogą zachęcić nowe sposoby płatności. Otóż pojawiło się wsparcie dla Google Pay i Apple Pay.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Google Pay i Apple Pay w aplikacji mObywatel

Do już dostępnych płatności w module ePłatności, takich jak karta płatnicza i Blik, dołączają dwie nowe – Google Pay i Apple Pay. Powinno to być dużym udogodnieniem dla właścicieli smartfonów z Androidem oraz osób korzystających z iPhone’ów.

Należy mieć na uwadze, że dostępność poszczególnych metod płatności jest uzależniona przede wszystkim od tego, czy dana gmina udostępniła je już swoim mieszkańcom. Wiele gmin zapewnia dostęp do wszystkich metod, aczkolwiek nadal są wyjątki. Warto więc zapoznać się z listą gmin i tym, jak przedstawia się wsparcie, co można zrobić na dedykowanej stronie.

Płacenie za pomocą Google Pay i Apple Pay jest banalnie proste. Wystarczy wybrać zobowiązanie do opłacenia, przejść do płatności i wskazać jedną z nowych metod jako sposób rozliczenia. Pozostaje tylko potwierdzić płatność. Dane każdej transakcji są dostępne w historii płatności w aplikacji.

Przedstawiona nowość to jedna z wielu, które w ostatnim czasie zostały udostępnione. Niedawno dowiedzieliśmy się, że aplikacja mObywatel zyskała cyfrowy poradnik bezpieczeństwa. Ponadto w mObywatelu Junior pojawiła się Karta Dużej Rodziny oraz mObywatel zyskał kolejny sposób na ochronę przed oszustami. Dzieje się więc całkiem sporo, ale to dobrze.