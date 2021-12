Nowemu smartfonowi OnePlus nic nie brakuje

Początkowo OnePlus kierował swoje smartfony do (z wielu powodów) mocno ograniczonej grupy klientów. Aktualnie jego strategia nie odbiega od strategii innych producentów, czego najlepszym dowodem jest mocno rozbudowana seria Nord. Wkrótce wzbogaci się ona o kolejnego przedstawiciela, który – przynajmniej pod względem specyfikacji – nie będzie miał znaczących braków.

Reklama

Specyfikacja OnePlus Nord 2 CE

Model Nord CE został zaprezentowany 10 czerwca 2021 roku, ale wygląda na to, że jego bezpośredni następca zadebiutuje wcześniej niż rok po premierze swojego poprzednika. W sieci pojawiły się bowiem szczegółowe informacje na temat nowego smartfona z tej serii, co wskazuje, że jego debiut czai się tuż za rogiem.

Według najnowszych informacji, OnePlus Nord 2 CE zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+. Ekran zaoferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz ekranowy czytnik linii papilarnych.

Reklama

Sercem nowego smartfona marki OnePlus będzie procesor MediaTek Dimensity 900 ze zintegrowanym modemem 5G. Ponadto, w zależności od konfiguracji, Nord 2 CE zaoferuje od 6 GB do 12 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Na tę chwilę nie ma informacji, czy tę ostatnią będzie się dało rozbudować za pomocą kart microSD.

Na pokładzie nadchodzącego OnePlus Nord 2 CE znajdą się również w sumie cztery aparaty – jeden o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i trzy na tyle: 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro.

Najnowsze doniesienia wskazują też, że smartfon zaoferuje głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe, natomiast nie będzie miał – podobnie jak bezpośredni poprzednik – slidera do włączania i wyłączania dzwonka. To element charakterystyczny dla urządzeń marki OnePlus i wiele osób może zniechęcić to do zakupu.

To jednak właściwie jedyny, poważny brak, ponieważ w ujęciu ogólnym specyfikacja OnePlus Nord 2 CE jest bardzo atrakcyjna i kompletna. Smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem OxygenOS 12, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 65 W ładowania przewodowego.

Wiadomo też, że smartfon będzie miał plastikową ramkę i taflę szkła na panelu tylnym. Dokładna data premiery tego modelu wciąż nie jest znana.