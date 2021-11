POCO M4 Pro 5G oficjalnie. To kompletny smartfon, który skradnie niejedno serce i nie wydrenuje portfela

POCO pochwaliło się, że od 2018 roku sprzedało 35 mln smartfonów na całym świecie. Nic w tym dziwnego, wszakże niskie ceny urządzeń skutecznie skłaniają klientów do zakupu. Kolejnym bestsellerem postara się być zaprezentowany dziś POCO M4 Pro 5G. Czy mu się to uda? Ma na to duże szanse.

Specyfikacja POCO M4 Pro 5G

Jest to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z procesorem MediaTek Dimensity 810, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A76 2,4 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz jest produkowany z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Układ ten obsługuje sieci 5G (na obu kartach SIM). POCO podaje, że POCO M4 Pro 5G „wykręca” w AnTuTu 394094 punkty.

Ponadto POCO M4 Pro 5G wyposażono w pamięć UFS 2.2, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Co ważne, przewidziano na nią dedykowany slot, obok dwóch slotów na karty SIM w formacie nano.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu MIUI 12.5 i oferuje funkcję Dynamic RAM, która pozwala wydzielić z pamięci flash dodatkową pamięć operacyjną (do 2 GB). Bazowo model ten oferuje, w zależności od konfiguracji, 4 GB lub 6 GB RAM.

POCO M4 Pro 5G zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W (POCO nazywa tę technologię „33 W Pro”). Według deklaracji producenta, ładowanie do 100% powinno trwać 59 minut.

POCO M4 Pro 5G oferuje też wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i próbkować dotyk z częstotliwością 240 Hz. Ekran zapewnia wsparcie dla przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz oferuje funkcję Sunlight Display, która ma zapewnić dobrą widoczność wyświetlanych treści nawet w bardzo jasnych warunkach.

Specyfikacja POCO M4 Pro 5G obejmuje też aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z trybem nocnym na panelu tylnym, obok którego znajduje się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119°. Co ciekawe, POCO nie dodało w tym modelu ani aparatu do zdjęć makro, ani sensora do pomiaru głębi. Na przodzie umieszczono natomiast 16 Mpix aparat do zdjęć selfie i rozmów wideo.

Ponadto POCO M4 Pro 5G oferuje głośniki stereo, moduł NFC, port podczerwieni, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, który obsługuje gesty. Po dwukrotnym dotknięciu można na przykład włączyć latarkę, kalkulator lub Asystenta Google. Urządzenie waży 195 gramów.

Cena POCO M4 Pro 5G

Regularna cena POCO M4 Pro 5G 4 GB/64 GB została ustalona na 229 euro (równowartość ~1050 złotych). Wariant 6 GB/128 GB będzie natomiast kosztował 249 euro (~1140 złotych).

Sprzedaż POCO M4 Pro 5G rozpocznie się 11 listopada m.in. na AliExpress i Shopee. Przez ograniczony czas będzie można go kupić za 199 euro (4 GB/64 GB) i 219 euro (6 GB/128 GB).