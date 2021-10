Huawei Nova 9 z HarmonyOS i Nova 8i z EMUI 11 wkrótce w Polsce. Ceny mogą Was zaskoczyć

Takiego obrotu spraw się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że już wkrótce w Polsce zadebiutują Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro, a tymczasem okazuje się, że zamiast tego ostatniego do kraju nad Wisłą zostanie wprowadzony Huawei Nova 8i. Jeszcze przed oficjalną premierą tych smartfonów poznaliśmy ich ceny na Starym Kontynencie.

Reklama

Huawei Nova 9 i Huawei Nova 8i wkrótce w Polsce

Huawei Nova 9 zaoferuje klientom w Polsce obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,57 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor Qualcomm Snapdragon 778G, ale bez obsługi sieci 5G, a także 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i kwartet 50 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2; ultraszerokokątny) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle. Model ten zasili akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 66 W (przez port USB-C).

Reklama







Huawei Nova 9 (źródło: Huawei)

Warto też podkreślić, że Nova 9 będzie pierwszym smartfonem w Polsce z fabrycznie wgranym systemem HarmonyOS 2.0. Aktualnie dostępny jest bowiem tylko tablet Huawei MatePad 11 z tym oprogramowaniem. Z kolei drugi model, który rychło zadebiutuje w Polsce, Nova 8i, zaoferuje swoim właścicielom system Android z interfejsem EMUI 11.

Ponadto specyfikacja Huawei Nova 8i obejmuje m.in. 6,67-calowy ekran Full HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 662, aparaty 16 Mpix na przodzie i 64 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2x 2 Mpix (do pomiaru głębi i zdjęć makro) na tyle, akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą 66 W ładowania i 3,5 mm złącze słuchawkowe.





Huawei Nova 8i (źródło: Huawei)

Cena Huawei Nova 9 i Nova 8i w Europie

Według informacji, udostępnionych przez serwis WinFuture, cena Huawei Nova 9 w Europie ma wynosić 549 euro, co jest równowartością ponad 2500 złotych. Wiele osób może zainteresować system operacyjny HarmonyOS, ponieważ będzie to pierwszy smartfon na Starym Kontynencie z tym oprogramowaniem, lecz trudno powiedzieć, ile osób ostatecznie go kupi świadomie, licząc się z brakiem dostępu do usług i aplikacji Google (przynajmniej oficjalnym kanałem).

Cena Huawei Nova 8i w konfiguracji 6 GB/128 GB zostanie natomiast ustalona we Włoszech na 349 euro, co jest równowartością ~1600 złotych. Jest jednak nadzieja, że w innych krajach smartfon ten będzie tańszy, ponieważ elektronika we Włoszech jest droższa o kilkadziesiąt euro niż w innych krajach. Podobnie może być i w tym przypadku.

Polska premiera modeli Nova 9 i Nova 8i zaplanowana jest na 21 października 2021 roku.