Huawei nova 9 i 9 Pro oficjalnie zaprezentowane

Huawei nie ustaje w wysiłkach, by na rynku pojawiały się coraz to nowsze modele smartfonów. Modele nova 9 i 9 Pro będę reprezentować średnią półkę wydajnościową.

Dwa nowe średniaki od producenta z Państwa Środka zadebiutują na chińskim rynku 29 września. Oba modele wyposażone będą w ekran OLED z rozdzielczością Full HD+ i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W modelach nova 9 i 9 Pro znajdą się cztery tylne obiektywy (w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i procesor Snapdragon 778 4G.

Różnią się jak noc i trochę późniejsza noc

Czyli niewiele. Model 9 pro posiada dodatkową kamerkę selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Umożliwi ona ujęcia typu ultrawide, dzięki czemu będzie można zmieścić więcej osób w kadrze. Z tyłu, w obu smartfonach, oprócz głównego obiektywu dostaniemy obiektyw ultraszerokokątny z martycą 8 Mpix i dwa obiektywy z sensorami 2 Mpix do zdjęć makro i pomiaru głębi kadru.

Aparat w Huawei nova 9/9 Pro – źródło – Huawei

Huawei nova 9 zyskała ekran o przekątnej 6,57 cala. Dziewiątka Pro jest niewiele większa, bo jej wyświetlacz ma 6,72 cala. Huawei zdecydował się na ciekawe rozwiązanie jeśli chodzi o pojemność akumulatorów. Nova 9 wyposażona jest w baterię o większej pojemności – 4300 mAh, ale obsłuży ładowanie o mocy 66 W. Nova 9 Pro z kolei, ma mniejszy akumulator – 4000 mAh, ale obsługuje ładowanie z mocą 100 W. Według producenta, wystarczy to by naładować telefon od 0 do 100% w 20 minut.

Huawei nova 9 Pro – źródło – Huawei

Oba telefony pracować będą na tym samym, autorskim systemie Huaweia – HarmonyOS 2. Wykorzystanie Snapdragona 778 oznacza brak możliwości połączenia się z siecią 5G w obu modelach.

Huawei nova 9 – źródło – Huawei

Huawei nova 9 i 9 Pro na rynku chińskim zadebiutują w dużej gamie kolorów. Dostępne będą cztery wersje: niebieska, fioletowa, zielona i czarna. Zarówno nova 9 jak i nova 9 Pro pojawią się w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Kolory Huawei nova 9/9 Pro – źródło – Gizmochina

Ceny na rynku chińskim:

nova 9 8 GB/128 GB – 418$

nova 9 8 GB/256 GB – 464$

nova 9 Pro 8 GB/128 GB – 542$

nova 9 Pro 8 GB/256 GB – 604$

Nie wiadomo, czy i kiedy nowe średniaki trafią na rynek europejski.