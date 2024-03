Tyle zapłacisz za nowy smartfon Oppo w Polsce

Już w niedalekiej przyszłości do sprzedaży w Polsce trafi nowy smartfon marki Oppo. Jego cena będzie przystępna, przez co może cieszyć się on dużym zainteresowaniem wśród klientów w kraju nad Wisłą.

Nowy smartfon Oppo Reno 11 F 5G wkrótce w Polsce

Reno 11 F 5G oficjalnie zadebiutował w Azji na początku lutego 2024 roku i już wkrótce trafi do sprzedaży również w Polsce. Dowiedzieliśmy się tego, ponieważ model ten pojawił się w cenniku T-Mobile, co oznacza, że będzie sprzedawany także w kraju nad Wisłą.

Jest to dobrze wyposażony smartfon ze średniej półki, który powinien spełnić oczekiwania przeważającej części klientów, nawet tych nieco bardziej wymagających, ponieważ na jego pokładzie znalazło się 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1, która jeszcze niedawno była domeną flagowców. Oprócz tego jest 8 GB RAM LPDDR4X 4266 MHz.

fot. producenta

Sercem Reno 11 F 5G jest z kolei procesor MediaTek Dimensity 7050 z modemem 5G (6 nm), a całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką ColorOS 14.0. Zasilaniem urządzenia zajmuje się natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 67 W (do 100% w 48 minut).

Smartfon wyposażono też w 6,7-calowy wyświetlacz OLED 2.5D o rozdzielczości 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz. Ekran obsługuje również 1,07 mld kolorów, a także 100% DCI-P3 i sRGB, a szczytowa jasność lokalna sięga 1100 nitów. Współczynnik screen-to-body ratio wynosi z kolei 93,4%.

Na przodzie Reno 11 F 5G umieszczono też 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, natomiast na tyle 3 aparaty: główny 64 Mpix z f/1.7, ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2 i 112° FOV oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Specyfikację urządzenia uzupełniają jeszcze slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i obsługa USB OTG.

Całe urządzenie ma wymiary 161,6×74,7×7,54 mm i waży 177 gramów.

Polska cena Oppo Reno 11 F 5G

Jak zostało wspomniane, Reno 11 F 5G w konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci pojawił się w cenniku T-Mobile, gdzie widnieje przy nim cena 1699 złotych. Na tę chwilę na próżno szukać jednak tego smartfona w sklepie operatora i u partnerów handlowych producenta, lecz lada chwila urządzenie powinno faktycznie trafić do sprzedaży w Polsce.