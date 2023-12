Polsat Box daje klientom darmowy dostęp do 21 kanałów. Jest jednak haczyk

Zbilżające się wielkimi krokami święta to dla wielu marek doskonała okazja na sprzedaż swoich usług. Nie inaczej jest w przypadku Polsat Box. Platforma przygotowała dla swoich abonentów niespodziankę, dzięki której uzyskają dostęp nawet do 21 dodatkowych kanałów zupełnie za darmo. Jest to jednak oferta z pewnym haczykiem.

Prezenty na święta od Polsat Box

Polsat Box przygotował specjalne świąteczne oferty, o których informowaliśmy Was już na łamach Tabletowo. Korzystając z nich, można m.in. zyskać aż 12 miesięcy darmowego abonamentu przy wyborze pakietu telewizji S z 55 kanałami i umową na 24 miesiące. Dodatkowo klienci zyskują dwa miesiące darmowego dostępu do HBO i HBO Max. Ponadto w ofercie świątecznej przy zakupie wspomnianego już pakietu telewizyjnego, znalazła się możliwość dokupienia światłowodu o prędkości 300 Mb/s za 19 złotych miesięcznie przez pierwszy rok trwania umowy.

Teraz jednak operator przygotował ofertę tzw. „otwartego okna”. Jest to po prostu darmowy dostęp do wybranych kanałów telewizyjnych, z którego będą mogli skorzystać klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej z dekoderem. Polsat Box podkreśla, że w darmowej ofercie znalazły się stacje z filmami, serialami, programami rozrywkowymi, sportowymi oraz tymi dla dzieci.

źródło: Polsat Box

W „otwartym oknie” Polsat Box znalazły się następujące kanały: 13 Ulica, AMC, BBC First, CBS Europa, Epic Drama, FX, Paramount Channel, Romance TV, BBC Brit, BBC Lifestyle, Cartoon Network, Cartoonito, Cbeeebies, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr., BBC Earth, National Geographic, Eurosport 1, Extreme Channel, Motowizja. Warto dodać, że z darmowych kanałów abonenci mogą korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go.

Gdzie jest zatem wspomniany w tytule haczyk? Oferta jest limitowana czasowo i z darmowych programów można korzystać do 7 stycznia 2024 roku. Dodatkowo nie każdy abonent otrzyma dostęp do wszystkich 21 kanałów. Ich dostępność zależy od tego, czy użytkownik korzysta z telewizji satelitarnej, kablowej czy internetowej. Pełną listę, dostępnych w ramach świątecznej promocji kanałów, znajdziecie tutaj.

Netia też kusi klientów darmowymi programami

Podobną ofertę przestawiła swoim klientom Netia. Z 19 darmowych kanałów mogą korzystać do 7 stycznia 2024 roku. Operator wylicza, że w jego „otwartym oknie” znalazły się programy:

dla dzieci i młodzieży: Cartoon Network, Cartoonito, Cbeeebies, Disney Channel, Disney Junior i Nick Jr,

dla fanów filmów i seriali: 13Ulica, AMC, CBS Europa, FOX i Paramount,

dla fanów sportu: Eurosport 1 i Extreme

dla miłośników treści popularno-naukowych: BBC First, BBC Brit, BBC Earth, BBC Lifestyle i National Geographic.

Dodatkowo – wyłącznie dla abonentów oferty telewizyjnej Netii (SML) – dostępny jest nowy kanał o tematyce sportowej i motoryzacyjnej, z wyłącznymi prawami do transmitowania Rally TV (WRC, ERC i WRX), Nascar, The Isle of Mant, czyli „Motowizja”.