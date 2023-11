Zobacz, co Polsat Box przygotował na Boże Narodzenie 2023

Operatorzy przypominają, że Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, co przygotowali dla klientów Orange i Plus, a teraz swoją świąteczną ofertę zaprezentował również Polsat Box.

Oferta Polsat Box na Boże Narodzenie 2023

Klienci, którzy zdecydują się na pakiet telewizji S z 55 kanałami i umową na 24 miesiące, nie będą musieli płacić za niego abonamentu przez aż 12 miesięcy. Od 13. miesiąca abonament wyniesie 30 złotych miesięcznie, a od 25. już 40 złotych co miesiąc. Do tego operator dorzuca dwa miesiące darmowego dostępu do pakietu HBO i HBO Max.

Osoby, które chciałyby móc oglądać więcej kanałów telewizyjnych, też mogą liczyć na specjalną ofertę na Boże Narodzenie 2023, lecz już nie tak atrakcyjną, jak w przypadku pakietu S. Klienci, którzy wybiorą pakiet M z 77 kanałami, M Sport z 83 kanałami lub L ze 136 kanałami, nie będą musieli płacić opłaty abonamentowej przez 3 miesiące i również dostaną dostęp do pakietu HBO i HBO Max w prezencie na dwa miesiące.

źródło: Grupa Polsat Plus

W każdym przypadku klient może także wybrać ofertę, która obejmuje również dostęp do serwisu streamingowego Disney+ za darmo przez 12 miesięcy (później miesięczna opłata wyniesie 37,99 złotych bez możliwości rezygnacji – trzeba płacić przez kolejny rok do końca umowy).

Telewizja + światłowód już od 19 złotych miesięcznie na Boże Narodzenie 2023

Polsat Box przygotował również specjalną ofertę dla klientów, którzy chcieliby wykupić nie tylko telewizję, ale też internet światłowodowy. Osoby, które wybiorą pakiet S telewizji z 55 kanałami wraz z dostępem do Disney+ za darmo na rok (potem 37,99 złotych miesięcznie do końca umowy) oraz światłowód o prędkości do 300 Mbit/s, będą przez pierwszych 12 miesięcy płacić za taki zestaw tylko 19 złotych miesięcznie. Od 13. miesiąca abonament wyniesie 107,99 złotych miesięcznie, a od 25. miesiąca 136,99 złotych miesięcznie (w przypadku, gdy umowa przejdzie na czas nieokreślony).

źródło: Grupa Polsat Plus

Podobnie jak w przypadku samych pakietów telewizyjnych, również do zestawów usług Polsat Box dorzuca w prezencie dostęp do HBO i HBO Max na dwa miesiące. Oferta na Boże Narodzenie 2023 będzie dostępna od 8 listopada br. Jutro też ruszy emisja świątecznej reklamy: