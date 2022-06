Marka znana z ładnych elektryków wjedzie do Polski

Atrakcyjnych i dobrych samochodów elektrycznych nigdy za mało. Cieszą więc informacje o wejściu marki Polestar na polski rynek.

Skandynawskie samochody o sportowej charakterystyce

Marka Polestar powinna być dobrze znana wszystkim miłośnikom skandynawskiej (i nie tylko) motoryzacji. Jeszcze kilka lat temu można było ją porównać do dywizji M w BMW czy AMG w Mercedesie, bowiem skupiała się głównie na dostarczeniu bardziej sportowych wersji zwykłych Volvo.

Chiński koncern Geely, po przejęciu Volvo, postanowił finalnie wyodrębnić Polestara i zrobić z niego oddzielną markę. Oczywiście wciąż znajdziemy wiele wspólnych elementów z Volvo, aczkolwiek mamy do czynienia z samochodami mającymi znacznie więcej indywidualizmu.

Mimo wprowadzonej zmiany, marka wciąż skierowana jest dla kierowców poszukujących bardziej sportowej charakterystyki prowadzenia wozu. Warto jednak zwrócić uwagę, że teraz zapewnienie dużej mocy odbywa się przez elektryfikację napędów.

Chińsko-szwedzki producent wreszcie zauważył Polskę

Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu WysokieNapiecie.pl, Polestar zostanie wkrótce wprowadzony na polski rynek. Co więcej, nie będziemy musieli długo czekać – marka ma zawitać u nas w trzecim kwartale tego roku.

Początkowo klienci będą mogli wybrać tylko jeden model, czyli Polestar 2. Mamy do czynienia z elektrykiem, który jest konkurencją m.in. dla Tesli Model 3 i BMW i4. Wyposażony jest on w dwa silniki elektryczne, które łącznie generują nawet 408 KM. Dla mniej wymagających klientów dostępne będą słabsze wersje z jednym silnikiem o mocy 231 KM. Należy jeszcze dodać, że zastosowany system infotainment to Android Automotive.

Duży i sportowy SUV otrzyma oznaczenie „3” (fot. Polestar)

Dowiedzieliśmy się również, że do oferty producenta dołączy niebawem Polestar 3, czyli duży i luksusowy SUV, zbliżony rozmiarowo do Volvo XC90. Zostanie on oparty na platformie Lotusa Eletre. Tutaj również należy oczekiwać dużej mocy, sportowych osiągów i prawdopodobnie naprawdę wysokiej ceny.