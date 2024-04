GreenWay z nowym cennikiem. Ile zapłacimy za ładowanie auta elektrycznego?

GreenWay ogłosił zmiany w świadczonej usłudze. Dotyczą one zarówno cennika, jak i rozliczeń oraz roamingu. Co to oznacza dla użytkowników samochodów elektrycznych?

GreenWay z nowym cennikiem

Jednym z największych operatorów publicznych ładowarek w Polsce jest GreenWay. Owszem, usługa firmy ma kilka wad, ale zazwyczaj korzystanie z ładowarek tego operatora należy do akceptowalnie przyjemnych. Ładowarki znajdziemy zarówno przy trasach szybkiego ruchu, jak i w miastach. Dodam, że cieszą się one dość wysokim zainteresowaniem wśród właścicieli BEV-ów.

GreenWay właśnie poinformował o planowanych zmianach. Warto zaznaczyć, że ceny za kilowatogodzinę pozostaną niezmienione, ale cena miesięcznego abonamentu zostanie obniżona. Otóż od 1 czerwca 2024 roku za opłata za plan Energia Plus wynosić będzie 29,99 PLN, a Energia Max 79,99 PLN. Obecnie jest to odpowiednio 34,99 i 99,99 złotych.

Co więcej, już od 13 maja 2024 roku wejdzie nowy sposób rozliczenia. Miesięczne fakturowanie zostanie zastąpione dziennym rozliczeniem sesji ładowania. W praktyce oznacza to, że za zrealizowane sesje ładowania otrzymamy fakturę kolejnego dnia, a nie na koniec miesiąca, jak to było dotychczas.

Nowy cennik (źródło: GreenWay)

Zmiany w roamingu

Od 1 czerwca, oprócz nowych cen planów miesięcznych, GreenWay wprowadzi zmiany w roamingu. Na stacjach partnerskich (oznaczonych literką P w aplikacji) i na stacjach roamingowych (oznaczonych literą R w aplikacji) obowiązywać będą stawki za ładowanie wynikające z cenników właścicieli stacji, niezależnie od planu abonamentowego. Wysokość cen znajdziemy w aplikacji mobilnej, w szczegółach wybranej lokalizacji. Zniknie więc opcja Roam like at home.

Dowiedzieliśmy się też, że w przypadku roamingu (krajowego i zagranicznego) karta RFID lub aplikacja mobilna nadal będą umożliwiać autoryzację i rozpoczęcie sesji ładowania w innej sieci. Oczywiście niezależnie od tego, czy skorzystamy z aplikacji, czy karty RFID, płatność za skorzystanie z usługi odbędzie się według stawek danego operatora, niezależnie od planu abonamentowego.

Nowy cennik, a także regulamin usługi znajdziemy na stronie GreenWay. Przy okazji wypada dodać, że Orlen ostatnio ogłosił promocję na paliwo oraz – co powinno ucieszyć właścicieli samochodów elektrycznych – również na korzystanie z Orlen Charge.