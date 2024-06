Kiedy zgubisz się w grze typu open world, o wskazówki dopytasz AI Nvidii

Nvidia głosiła nowe technologie, które pomogą w tworzeniu asystentów AI oraz cyfrowych ludzi. Będą służyć radą, gdy zatniemy się gdzieś w grze z otwartym światem. Są zaawansowane, ale w ryzach będą trzymać je nowe laptopy GeForce RTX AI.

Asystent AI, który zawdzięcza życie kartom RTX

NVIDIA zaprezentowała demo technologiczne asystenta AI o nazwie Project G-Assist, który jest wspierany przez karty RTX. Ten asystent zapewnia kontekstową pomoc w grach i aplikacjach na komputerach.

Bazując na zawartości ekranu oraz dodatkowych danych, taki pomocnik będzie w stanie zapewnić graczowi wsparcie, na przykład odpowiadając na pytania dotyczące postaci, stworzeń, przedmiotów, celów czy wymagających bossów. To o tyle przydatne, że obecnie gry potrafią być niezwykle rozległe, a niektóre mechaniki – skomplikowane do opanowania. Generatywna AI jest świadoma kontekstu danej sesji gry, więc dostosowuje odpowiedzi bazując na tym, jak do tej pory radził sobie gracz.

Demo technologiczne Project G-Assist zadebiutowało w grze ARK: Survival Ascended, którą stworzyło Studio Wildcard. Chodzi nie tylko o wsparcie podczas rozgrywki, ale i aspekty typowo techniczne. Na przykład można będzie zawierzyć sztucznej inteligencji, by ta zoptymalizowała ustawienia graficzne w zależności od sprzętu użytkownika, zastosowała bezpieczne podkręcanie, a nawet zmniejszyła zużycie energii przy zachowaniu docelowej wydajności.

Nowości te będą bez przeszkód działać na laptopach RTX AI PC od firm Asus i MSI z kartami graficznymi GeForce RTX 4070 i układami on-a-chip z funkcjami AI w Windows 11. Komputery Windows 11 AI otrzymają bezpłatną aktualizację do funkcjonalności Copilot+, gdy tylko będzie ona dostępna.

Coś dla modderów i montażystów wideo

Nvidia ma sporo ogłoszeń także dla twórców i deweloperów, na przykład w postaci zestawu narzędzi i bibliotek SDK o nazwie RTX AI Toolkit. Pozwala on na optymalizowanie i wdrażanie dużych modeli generatywnej AI na komputerach PC z systemem Windows.

Powody do radości będą mieć modderzy. W tym miesiącu Nvidia udostępni RTX Remix Toolkit w wersji open source, co powinno znacznie usprawnić prace nad modami gier – również tych opartych na DirectX 8 i DirectX 9, a także przy „dodawaniu” do takich klasycznych tytułów technologii RTX.

9.5 Ocena

Z kolei monterzy wideo działający na co dzień w kombajnach pokroju DaVinci Resolve od Blackmagic Design i Wondershare Filmora, skorzystają ze skalowania plików wideo o niższej jakości do rozdzielczości 4K, a także konwersji plików źródłowych o standardowym zakresie dynamiki do HDR. Stary film z memem przeskalowany do 4K? Teraz to będzie bajecznie proste.