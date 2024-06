Xiaomi wylądowało na iPhonie! Oto nowy magnetyczny powerbank za grosze

Firma Xiaomi zaprezentowała magnetyczny powerbank do iPhone’a, który nie zrujnuje niczyjego budżetu. Z kolei posiadacze nowych smartfonów Huawei będą mogli skorzystać z podobnego rozwiązania – dostarczy im je sam producent.

Magnetyczny powerbank Xiaomi do iPhone’a

Nazwa tego akcesorium brzmi Xiaomi Magnetic Power Bank 5000 mAh 7.5W i – jak to zwykle w przypadku tych urządzeń – po jej przeczytaniu wiemy już właściwie wszystko. Najważniejsza informacja jest taka, że ten magnetyczny powerbank cechuje się pojemnością 5000 mAh, a więc w przypadku typowego smartfona pozwoli na jedno ładowanie, mniej więcej do pełna.

Z nazwy dowiadujemy się także, że moc wyjściowa wynosi 7,5 W, przy czym odnosi się to do ładowania indukcyjnego. To, swoją drogą, dobry moment, by wyjaśnić, że akcesorium jest kompatybilne z technologią Apple MagSafe, a za połączenie z iPhone’em odpowiadają magnesy 10 N. Istnieje również możliwość skorzystania z tradycyjnego kabelka USB typu C – wówczas moc sięga 18 W.

Magnetic Power Bank Xiaomi pozwala także ładować równocześnie dwa urządzenia, ale wtedy muszą się podzielić między sobą tą mocą – przykładowo iPhone wykorzysta niespełna 8 W, a drugiemu sprzętowi będzie musiało wystarczyć 10 W.

fot. producenta

Energię w akumulatorze samego akcesorium można natomiast uzupełniać z mocą 20 W, a pełne ładowanie trwa nieco ponad 2 godziny. Producent chwali się też zabezpieczeniem w postaci kontrolera temperatury NTC i 9 innych funkcji, obejmujących między innymi takie problemy jak zwarcia i przepięcia.

Magnetyczne połączenie, grubość na poziomie zaledwie 12 mm i na tyle kompaktowa konstrukcja, by nie przysłaniała obiektywów – to wszystko razem sprawia, że z iPhone’a można komfortowo korzystać także podczas ładowania. Niestety nie wiadomo na razie, czy akcesorium przekroczy granice Państwa Środka. W Chinach kosztuje 129 juanów (równowartość ~70 złotych).

Huawei też ma magnetyczny powerbank – do swoich smartfonów

W tym samym czasie inny chiński producent – Huawei – pokazał swój magnetyczny powerbank, stworzony z myślą o smartfonach z serii Pura 70 oraz Mate 60. Jest jeszcze smuklejszy (11,26 mm) i oferuje większą moc: 15 W przy ładowaniu bezprzewodowym oraz 25 W z wykorzystaniem kabelka. Jest przy tym kompatybilnymi z takimi protokołami jak SCP, UFCS i PD.

Huawei SuperCharge All-in-One Magnetic Power Bank cechuje się przy tym taką samą pojemnością jak akcesorium Xiaomi, a więc wynosi ona 5000 mAh. Ciekawostką w tym modelu jest również zintegrowana podstawka, umożliwiająca oparcie telefonu i komfortowe oglądanie treści bez użycia rąk. Producent nie zapomniał także o odpowiednich zabezpieczeniach.

fot. producenta

Oczywiście większe możliwości przekładają się też na wyższą cenę – wynosi ona 369 juanów (~200 złotych). Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego akcesorium nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać kwestia dostępności poza chińskim rynkiem.