Nowy odkurzacz pionowy Dreame debiutuje w Polsce. Umyje podłogi i sam się wyczyści

Na polskim rynku pojawił się właśnie nowy odkurzacz pionowy marki Dreame. Model H13 Pro został wyposażony w stację dokującą, która samodzielnie wyczyści i osuszy sprzęt po sprzątaniu.

Dreame ma nowy odkurzacz pionowy

Marka Dreame to producent urządzeń domowych. W portfolio znajdziemy m.in. roboty koszące oraz sprzątające z zaawansowanymi stacjami opróżniania, dzięki którym możemy zapomnieć o sprzątaniu na kilka długich tygodni. Przedsiębiorstwo wprowadziło dzisiaj na polski rynek nowy odkurzacz pionowy Dreame H13 Pro typu Wet & Dry.

Urządzenie pracuje z siłą ssania na poziomie 18 tysięcy Paskali, co sprawia, że cały kurz oraz woda zostają skutecznie pochłonięte. Wprowadzony na polski rynek model został wyposażony w szczotkę obrotową, osiągającą prędkość 520 obrotów na minutę, która poradzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami również w zakamarkach, kątach czy wzdłuż listew przypodłogowych.

Dreame H13 Pro otrzymał kółka gwarantujące płynne poruszanie odkurzaczem i proste manewrowanie. Odkurzacz został wyposażony też w LED-owe diody, które oświetlają podłogę uwidaczniając brud, aby nie ominąć żadnego fragmentu podłogi. Wśród dodatkowych funkcji znalazło się automatyczne wykrywanie zabrudzeń i możliwość monitorowania mocy dla większej wydajności. Akumulator nowego produktu wystarcza na 40 minut sprzątania bez potrzeby ładowania.

Odkurzacz oczyści stacja dokująca

Mopowanie zawsze związane jest z potrzebą umycia szmatki czy mopa – jednak sprawa zmienia się w przypadku nowego odkurzacza Dreame. Dzięki zaawansowanej stacji dokującej wałek do czyszczenia na mokro zostaje automatycznie umyty w wodzie o temperaturze 60 stopni Celsjusza i osuszony, co ogranicza nieprzyjemne zapachy oraz rozwój bakterii i grzybów.

Z kolei włosy i sierść są wyłapywane za pomocą ruchów naprzemiennych do przodu i do tyłu, a następnie kierowane do zbiornika na brudną wodę, który można łatwo opróżnić. Stacja dokująca oczyszcza szczotkę, która obraca się z dużą prędkością, co powoduje pozbycie się większości wody, a następnie ją osusza. Cały proces samooczyszczania trwa około 30 minut.

8.8 Ocena

Sugerowana przez producenta cena Dreame H13 Pro wynosi 2649 złotych, jednak w dniach od 1 do 7 sierpnia 2024 roku można zakupić go w promocji za 2299 złotych w sklepie producenta oraz na al.to. Nowy odkurzacz można też kupić w sieciówkach, takich jak Media Expert i RTV euro AGD za 2999 złotych oraz na OleOle! i Morele.net za 2499 złotych (Część z powyższych linków to linki afiliacyjne. Kupując za ich pomocą wspieracie Tabletowo – dziękujemy!).