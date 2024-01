Palworld podbija Steam. „Pokemony na sterydach” w akcji

Palworld zadebiutowało we wczesnej wersji na Steam oraz konsolach Xbox i z miejsca podbiło serca graczy, którzy najzwyczajniej w świecie świetnie się bawią w grze Pocket Pair. Na czym polega fenomen tego tytułu i jak w niego zagrać?

Palworld z ponad milionem graczy w jednym momencie

Palworld to produkcja Pocket Pair, która wyszła 19 stycznia we wczesnej wersji i jest dostępna na komputerach osobistych, Xbox One oraz Xbox Series X|S. W zaledwie 24 godziny grę kupiło ponad 2 mln osób, a peak na platformie Steam w jednym momencie wynosił 1291967 graczy (dane z steamdb). Zarówno steamdb, jak i steamcharst szacują wyniki, ale oba serwisy są zgodne – to piąty najwyższy wynik w całej historii Steama.

Niezmiennie od lat króluje PUBG: BATTLEGROUNDS, które w 2018 roku wykręciło peak na poziomie 3236027 graczy, a tuż za nim są Counter-Strike 2 (1802853) i Lost Ark (1324761). Fenomen Palworld jest więc niezaprzeczalny, ale miejmy nadzieję, że produkcja nie podzieli losów Lost Arka, który z ponad miliona graczy w peaku stoczył się na średnią na poziomie 20-30 tysięcy graczy.

Wydaje się jednak, że twórcy Palworld mają nieco lepsze plany na tę produkcję. Po pierwsze, zaoferowali niecodzienny pomysł, ponieważ do świata mocno przypominającego swoją stylistyką pokemony, dodali broń palną i ciekawe aktywności. Early Access w ich przypadku to nie jest festiwal błędów, a całkiem przyjemny gameplay. Jako gracz mamy za zadanie łapać oraz kolekcjonować stworki nazywane Pal.

8.5 Ocena

Jak zagrać w Palworld?

Palworld jest już dostępne na Steamie za 125,09 złotych (cena obowiązuje do 25 stycznia, później będzie to 138,99 złotych). Na platformie Valve możesz również nabyć zestaw z dodatkowym soundtrackiem. Cały pakiet kosztuje 144,96 złotych. Z kolei na konsolach Xbox kupisz samą grę za 137,49 złotych.

To jednak nie koniec możliwości, ponieważ produkcja Pocket Pair jest również dostępna w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate (62,99 złotych miesięcznie), PC Game Pass (39,99 złotych miesięcznie) i Xbox Game Pass dla konsoli (42,99 złotych miesięcznie).