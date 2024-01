Indiana Jones i wszystkie inne zapowiedzi gier z konferencji Xbox

Xbox Developer Direct, czyli pierwszy, gamingowy pokaz Microsoftu w tym roku, już za nami. Co pokazała firma z Redmond i jakich hitów możemy wyczekiwać w najbliższych miesiącach? Wśród zapowiedzianych produkcji jest m.in. Indiana Jones i Wielki Krąg!

Hellblade 2 zapowiada się obiecująco

Na Senua’s Saga: Hellblade 2 czekamy już kilka lat, a twórcy dostali wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować produkcję na wysokim poziomie. Na Xbox Developer Direct 2024 pokazali więc obszerniejszą zapowiedź tej gry. Trzeba przyznać, że Hellblade 2 wygląda niesamowicie obiecująco, co możecie zauważyć na tym materiale:

Senua’s Saga: Hellblade 2 będzie się skupiać na pokazaniu kolejnej historii bohaterki, która tym razem na swojej drodze ma spotkać nowych przeciwników i towarzyszy. Podczas konferencji dostaliśmy zwiastun, w którym pokazano ujęcia z rozgrywki oraz potwierdzona została także data premiery – będzie to 21 maja tego roku. Przypomnijmy, że tytuł wyjdzie jedynie na PC, chmurę oraz konsole Xbox Series X/S i trafi do Game Pass.

Avowed to nowy Skyrim?

Fani Skyrima już dość długo czekają na inne produkcje, które zachwycą ich tak samo jak to legendarne uniwersum. Na horyzoncie pojawiła się na to szansa, ponieważ Obsidian Entertainment podczas Xbox Developer Direct pokazało szczegóły dotyczące nadchodzącego wielkimi krokami Avowed. To RPG ma zaoferować angażujący i rozbudowany system walki, a także ulepszanie ekwipunku oraz mocy.

Oprócz zaawansowanego systemu rozwoju postaci, gracze będą mierzyć się także z trudnymi wyborami dotyczącymi fabuły. Na papierze więc wygląda to interesująco i faktycznie może nawiązać do kultowego Skyrima. Produkcja zmierza na chmurę, PC oraz Xbox Series X/S, ale nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie, że zadebiutuje w 2024 roku i trafi do Game Pass.

Indiana Jones hitem 2024 roku?

Na zapowiedź tego tytułu czekali chyba wszyscy fani firmy z Redmond. Indiana Jones i Wielki Krąg szybko zostało okrzyknięte przez część społeczności graczy „najważniejszą premierą 2024 roku”. Podczas Xbox Developer Direct twórcy opowiedzieli m.in. o swoich spostrzeżeniach dotyczących gameplayu.

Wygląda na to, że mamy tu grę, w której przez większość czasu widok będzie z pierwszej osoby i jedynie momentami ma się zmieniać na trzecioosobowy. Dla części graczy może być to dziwna decyzja, ale do jej finalnej oceny przyjdzie nam poczekać do premiery produkcji. Kiedy ona będzie miała miejsce? Tego deweloperzy nie zdradzili. Wiemy jedynie, że Indiana Jones ma wyjść na PC oraz Xbox Series X/S w 2024 roku i trafi również do Xbox Game Pass.

Screen z zapowiedzi Indiana Jones i Wielki Krąg (źródło: xbox)

Indiana Jones i Wielki Krąg przeniesie graczy do 1937 roku i pokaże wydarzenia dziejące się pomiędzy tymi znanymi nam z filmów „Poszukiwacze aginionej arki” i „Ostatnia krucjata”. Fabuła jednak nie zapowiada się innowacyjnie, gdyż jako gracz musimy przeszkodzić złowieszczym siłom, które mają w planach zawładnąć światem (gdzieś to już widzieliśmy, prawda?). Czy to będzie największy hit 2024 roku? Przekonamy się w najbliższych miesiącach!

Ara: History Untold i Visions of Mana

Podczas Xbox Developer Direct 2024 pokazano również dwie inne produkcje, które być może nie wyglądają aż tak ciekawie, jak tytuły przedstawione wyżej, ale na pewno warto dać im szanse. Mowa tutaj o Ara: History Untold i Visions of Mana.

Pierwsza z tych gier to strategia turowa, w której mamy się skupić na rozwijaniu swojego państwa, podbijać nowe tereny, a także gromadzić surowce. Premiera przewidziana została na jesień 2024 roku. Ara wyjdzie jedynie na PC i w dniu premiery będzie dostępna w PC Game Pass. Jak gra wygląda w praktyce? Obejrzyjcie ten zwiastun:

Visions of Mana to tytuł Square Enix, które postanowiło zagościć na pokazie Microsoftu. Produkcja Japończyków wyjdzie w tym roku i będzie dostępna nie tylko na PC i Xbox Series X/S, ale również na PlayStation 4 oraz 5. Po zwiastunie można wyciągnąć wnioski, że będzie to The Legend of Zelda „na sterydach”, ponieważ wizualnie tytuł przypomina właśnie tę grę, ale za to wydaje się, że ma bardziej dynamiczny gameplay.

Jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć Xbox Developer Direct 2024, to możecie sprawdzić również krótkie podsumowanie wydarzenia:

Poznaliśmy plany na Diablo IV

Blizzard ujawnił wreszcie pełne informacje dotyczące nadchodzących nowości do Diablo IV. Sezon Konstruktów rozpocznie się 23 stycznia o godzinie 19:00 i skupiać się będzie na sekretach Krosna Zoltuna Kulla. Do tego zaoferuje nowe podziemia, tzw. „Skarbce”, zmiany w balansie i mechanicznego kompana dla graczy. Do tego dostępne będą również cotygodniowe wyzwania rankingowe.

Tradycyjnie już, nowy sezon oznacza także zestaw zadań, tym razem związanych głównie z regionem Kedżystan. Misje i krótka fabuła będą dostępne dla osób, które wcześniej ukończyły główny wątek lub – w przypadku alternatywnych postaci – pominęły go. Trzeci sezon oznacza również nowy system „ulepszeń”, a w jego skład wchodzą kamienie zarządzające i dostrojenia, zmieniające sposób działania kompanów.

Jak będzie wyglądać ESO w 2024 roku?

Dla fanów The Elder Scrolls Online najważniejszym wydarzeniem w 2024 roku prawdopodobnie będzie wyjście dodatku „Gold Road”. Deweloperzy przygotowali dość sporo zawartości, która powinna odświeżyć jedno z najpopularniejszych MMORPG na świecie. Akcja będzie działa się w regionie West Weald i ma być kontynuacją historii z poprzedniego dodatku „Necrom”.

Oprócz tego Gold Road ma wprowadzić do gry nowy system „Scribing”, który pozwoli graczom na modyfikacje zaklęć oraz zdolności. Zmiany zauważymy nie tylko w działaniu, ale również w wyglądzie poszczególnych umiejętności. Oprócz tego dodatek ma zaoferować standardowe rzeczy, jak nowe lochy, bossy, misje oraz wydarzenia. Gold Road zostanie wydany 3 czerwca na PC i 18 czerwca na konsolach Xbox oraz PlayStation.