Tej myszy widać ŻEBRA, a RGB wewnątrz robi za… mózg?!

Pewna firma wzbogaciła swe portfolio o myszki gamingowe, które wyglądają iście intrygująco. Czy to jednak wystarczy, by zwrócić na nie uwagę klienta? Rzućmy okiem na wygląd, parametry oraz ceny myszek z serii Mercury marki Gravastar. Kiedy i gdzie będzie je można kupić?

Grava… co?

Rozumiem, że część z Was może nie kojarzyć tej firmy i szczerze pisząc, niespecjalnie mnie to dziwi. Jej produkty bowiem do tanich nie należą, a ich dostępność w naszym kraju ogranicza się do wybranych głośników oraz słuchawek. Poza niedostępnymi u nas modelami wcześniej wspomnianego sprzętu audio, marka ta ma w ofercie również ładowarki. Niektóre są nawet stylizowane na nad wyraz urocze robociki!

Do tejże niesamowicie urokliwej gromadki dołączyły 3 myszki gamingowe, pierwsze w portfolio Gravastar. Każda z nich wygląda dość… intrygująco, że się tak wyrażę, a do tego producent zarzeka się, iż każda z nich będzie idealnym wyborem dla graczy. Jednak czy specyfikacja sprzętu z serii Mercury może napawać gamerów optymizmem?

Mercury M1 Pro Battle-Worn Edition Silver Mist Mercury M1 Pro Gunmetal Grey Mercury M2 Stealth Black Tak prezentują się najnowsze gryzonie z serii Mercury (źródło: Gravastar)

Myszki gamingowe Gravastar Mercury

Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz – choć w portfolio producenta znalazły się 3 myszki, tak mowa o 2 modelach. Mercury M1 Pro dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych, natomiast model Mercury M2 na ten moment będzie można nabyć jedynie w jednym kolorze. Jeśli czytacie przygotowywane przeze mnie treści, to zapewne wiecie, że jestem niepoprawnym fanem tabelek. Nie ma co więc zrywać z tradycją, zestawmy sobie te gryzonie:

Gravastar Mercury M1 Pro Gravastar Mercury M2 Materiał Stop magnezu PVC Sensor PAW3395 (26000 DPI) PAW3395 (26000 DPI) Chip NRF52833 BK CX52850 Wymiary 124×65,5×39,5 mm 124×65,5×39,5 mm Waga 88 gramów 78 gramów Wspierane odbiorniki 1K, 4K 1K Żywotność baterii Bluetooth: 200 godzin

2,4 GHz: 146 godzin Bluetooth: 82 godziny

2,4 GHz: 63 godziny Mikroprzełączniki OMRON Blue Point

(50 mln kliknięć) KAILH (80 mln kliknięć) Liczba przycisków 6 (5 programowalnych) 6 (5 programowalnych) Łączność Przewodowa, Bluetooth, Bezprzewodowe 2,4 GHz Przewodowa, Bluetooth, Odbiornik 2,4 GHz Aplikacja towarzysząca Tak Tak Dostępne wersje kolorystyczne Battle-Worn Edition Silver Mist, Gunmetal Grey Stealth Black Cena Srebrny: 527,99 złotych

Szary: 406,10 złotych 324,84 złotych

Choć wymiary oraz sensor pozostają takie same dla obydwu urządzeń, tak w moim odczuciu najbardziej widoczne (przynajmniej na papierze) różnice są w czasie działania. Model M1 Pro może działać bezprzewodowo przez nawet 200 godzin, czyli ponad 2-krotnie dłużej niż Mercury M2. Ponadto w obydwu zastosowano różne mikroprzełączniki (OMRON Blue Point w M1 Pro vs KAILH w M2), a także tylko Mercury M1 Pro wspiera odbiornik 4K.

Co ciekawe, ten ostatni dodawany był do zestawu przedsprzedażowego z droższą, srebrną wersją gryzonia. Pewnie stąd tak znacząca różnica w cenie – odbiornik można bowiem nabyć osobno za nieco ponad 100 złotych. Warto też odnotować, że podstawowa cena to nie pełne koszty, jakie potencjalni nabywcy z naszego kraju poniosą. Do tego należy doliczyć przesyłkę, która wyniesie zapewne około 130 złotych, a także ewentualny podatek VAT (nie ma cła na elektronikę z USA).

Co prawda w wielu aspektach gryzonie te są podobne, ale występują również całkiem znaczące różnice (źródło: Gravastar)

Kiedy mogę ją mieć?

Przedsprzedaż ruszyła jakiś czas temu i zakończyła się 22 stycznia 2024 roku. 23 stycznia rozpoczęła się natomiast wysyłka zamówień, a same gryzonie zapewne trafią do regularnej sprzedaży, o ile wcześniej nie zostaną wymiecione ze stanów magazynowych. Zdecydowanie jest to bowiem sprzęt godny uwagi, chociażby ze względu na swój niecodzienny wygląd!