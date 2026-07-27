Pogromca kurzu i plam. Xiaomi wypuszcza tańszą alternatywę

Katalog firmy Xiaomi został rozszerzony o jeszcze jeden pionowy odkurzacz z funkcją mopowania: Mijia Wireless Floor Scrubber 5C. Dołącza – jako model budżetowy – do rodziny, w której wcześniej zadebiutowały trzy inne urządzenia.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C – odkurzanie i mopowanie za nieduże pieniądze

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C to najnowszy odkurzacz mopujący – najprzystępniejszy w całej rodzinie. Dołącza do niedawno opisywanego przez Natalię modelu Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5, który to z kolei był uboższym bratem mopa parowego Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro, a ten plasował się jeszcze poziom niżej niż topowy Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max.

Jest tańszy od braci, ale wciąż na wiele go stać. Dzięki mocy ssania na poziomie 18000 Pa odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C ma być całkiem skuteczny w walce z kurzem, piachem, sierścią i innymi stałymi zabrudzeniami. Producent postarał się również o potrójny system zapobiegający wplątywaniu się włosów we włókna szczotki.

Przede wszystkim jednak urządzenie ma się dobrze sprawdzać podczas mycia na mokro. Oferuje szorowanie i mopowanie podłóg czystą wodą (pobieraną ze zbiornika o pojemności 780 ml) poddawaną elektrolizie oraz zasysanie płynnych zabrudzeń (do drugiego zbiornika – o pojemności 550 ml). Jego rolka kręci się z prędkością do 500 obrotów na minutę i sięga od krawędzi do krawędzi.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C (fot. Xiaomi Youpin)

Xiaomi zwraca również uwagę na lekką konstrukcję (mającą ułatwiać manewrowanie), ciche działanie (na poziomie 50 dB), długi czas pracy (do 45 minut na jednym ładowaniu) oraz funkcję automatycznego mycia i suszenia rolki mopującej (w temperaturze 60 stopni Celsjusza). Dzięki temu zapewniać ma nie tylko skuteczne, ale też higieniczne sprzątanie.

Ile kosztuje odkurzacz Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5C?

Odkurzacz został wyceniony na 1199 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~670 złotych. Aktualnie można go kupić wyłącznie za pośrednictwem chińskiej platformy Youpin, ale można się spodziewać, że za jakiś czas dokładnie ten lub podobny model dotrze również do Polski, najpewniej jako część serii Xiaomi Truclean.