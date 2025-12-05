Podwójnie składany smartfon Xiaomi nabiera kształtu. Zdąży przed innymi?

Rynek składanych urządzeń powoli zaczynają wypełniać podwójnie składane konstrukcje. Nad takim właśnie smartfonem pracuje m.in. Xiaomi. Pojawiają się już pierwsze informacje dotyczące telefonu.

Składana oferta Xiaomi

Obecnie marka Xiaomi stoi na rynku smartfonów foldable mniej więcej na środku. Od kilku lat oferuje bowiem nie tylko model typu clamshell, znany u nas jako Mix Flip, ale również urządzenia z pionową bruzdą – w postaci serii Mix Fold. Chiński producent jest więc w tym wyścigu nieco dalej od tych firm, które póki co skusiły się wyłącznie na jeden typ składaka, jednak w kwestii raczkujących sprzętów z podwójnym zawiasem został wyprzedzony nie tylko przez Huawei, ale również przez Samsunga.

W tym przypadku obowiązuje maksyma „lepiej późno niż wcale” więc prace nad nowym składakiem trwają. Na jak zaawansowanym etapie jest właśnie Xiaomi, trudno powiedzieć. Są jednak pewne znaki sugerujące, że nie jest to premiera odległa o kilka lat.

Xiaomi TriFold na horyzoncie

Serwis XiaomiTime natrafił na nowy wpis w bazie certyfikacyjnej GSMA (Global System for Mobile Communication Association), który został dodany w tym samym dniu, kiedy Samsung zaprezentował przed światem model Galaxy Z TriFold. Oczywiście taki zbieg okoliczności jeszcze o niczym nie świadczy.

O wiele ważniejszymi poszlakami jest fakt, że Xiaomi stosuje pierwsze cztery cyfry nazwy kodowej modelu jako wskaźnik co do roku i miesiąca premiery urządzenia oraz to, że składane modele zawierają w sobie ciąg znaków „PX”- w tym przypadku jest to BPX.

Jeżeli więc połączymy kropki, że dwa nowe składane smartfony Xiaomi mają pojawić się w pierwszym kwartale 2026 roku, a model nowego telefonu w bazie został oznaczony jako „2608BPX34C”, może oznaczać, że jest to składak z podwójnym zawiasem, a jego premiery powinniśmy spodziewać się w trzecim kwartale 2026 roku. To, że sprzęt otrzyma zestaw trzech aparatów, mogą sugerować przesłane przez producenta dokumenty patentowe, a podejrzenie flagowej specyfikacji to raczej kwestia zdrowego rozsądku.

Czy 2026 rok będzie przełomowy dla urządzeń z podwójnym zawiasem? Cóż, w ciągu kilku miesięcy 2025 roku rynek szybko zweryfikował odchudzone smartfony, a dołączenie do walki z Huawei Samsunga oraz Xiaomi oraz szersza dystrybucja pokażą, czy tego szukają klienci.