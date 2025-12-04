Podwójnie składany Samsung Galaxy Z TriFold. Jak wygląda na żywo?

Zastanawiasz się, jak podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold wygląda na żywo? Minie pewnie trochę czasu, zanim będziemy mieli okazję przekonać się o tym samodzielnie, ale nowy materiał wideo pozwala przynajmniej zobaczyć to imponujące urządzenie w akcji.

Jak wygląda Samsung Galaxy Z TriFold na żywo?

Po wielu miesiącach wyczekiwania 2 grudnia 2025 roku podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold został oficjalnie zaprezentowany. To imponujące urządzenie, stanowiące pierwszą, a zarazem naprawdę poważną konkurencję dla modelu Huawei Mate XT, który sprawił, że serce niejednego geeka zabiło mocniej.

Na zewnątrz ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 2600 nitów, po rozłożeniu zaś oczom użytkownika ukazuje się coś, co praktycznie nie różni się od tabletu – 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2160×1584 piksele i jasności 1600 nitów. Oba panele zostały wykonane w technologii AMOLED i oferują dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania obrazu: od 1 do 120 Hz.

Samsung opublikował dziś nowy materiał wideo, w którym pokazuje, jak podwójnie składany smartfon wygląda na żywo – na nagraniu uwieczniony został moment wyjmowania urządzenia z pudełka, a do tego możemy zobaczyć kilka ujęć przedstawiających faktyczne korzystanie z niego. Można przyjrzeć się konstrukcji, jak i przekonać się o drzemiącym w nim potencjale. Przy okazji producent przypomina najważniejsze kwestie techniczne.

Spójrz:

Co drzemie w środku podwójnie składanego smartfona?

Przypomnijmy więc, że sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy o częstotliwości taktowania sięgającej 4,47 GHz. W środku Samsung zainstalował również 16 GB RAM, maksymalnie 1 TB pamięci na pliki oraz akumulator o pojemności 5600 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 200 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2), a do tego dwie kamerki 10 Mpix (f/2.2) do selfie. Całość uzupełnia system Android 16 z nakładką One UI 8, pakietem Galaxy AI i zintegrowanym DeX-em, pozwalającym na efektywną pracę bez konieczności sięgania po dodatkowe akcesoria.

Pomimo niezłej charakterystyki smartfon Samsung Galaxy Z TriFold jest całkiem smukły. Po złożeniu mierzy 12,9 mm, a po rozłożeniu – między 3,9 a 4,2 mm. Waży zaś niewiele ponad 300 g. Równocześnie cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP48, a producent obiecuje jeszcze, że przy 100 złożeniach dziennie z zawiasami nic się nie stanie przez nie mniej niż 5 lat.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Oficjalna premiera urządzenia w Korei Południowej odbędzie się 12 grudnia 2025 roku, a cena wyniesie 3590400 wonów, co po obecnym kursie przekłada się na ~8910 złotych. Samsung potwierdził już także, że w niedalekiej przyszłości smartfon dotrze na kolejne rynku – pojawi się między innymi w Chinach, Tajwanie, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Stanach Zjednoczonych.