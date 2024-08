Xiaomi zrobi to, co Huawei, ale nie tak szybko

Pod wieloma względami Huawei jest pionierem w segmencie elektroniki użytkowej, co częściowo jest związane z nałożonymi na niego sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Wkrótce producent wprowadzi na rynek przełomowe urządzenie i okazuje się, że Xiaomi również się do tego przymierza.

Najpierw Huawei, potem Xiaomi?

Urządzenia mobilne mogą przyjmować różną formę. Oczywiście ograniczają ją możliwości technologiczne, natomiast wyobraźnia projektantów wykracza daleko poza nie. Huawei zmaterializował niejeden niespotykany wcześniej na rynku projekt, na przykład Watch D z pompowanym paskiem czy Watch Buds, czyli połączenie smartwatcha i słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS).

Huawei jest również jednym z pionierów w segmencie składanych smartfonów, bo to właśnie on jako jeden z pierwszych producentów wprowadził na rynek tego typu urządzenie (Mate X w 2019 roku). Firma ma w swoim portfolio zarówno modele z ekranem wywijanym na zewnątrz, jak i składanym do wewnątrz (aktualnie stawia na ten ostatni projekt), ale wkrótce do jej oferty dołączy podwójnie składana konstrukcja, tj. z dwoma zawiasami.

źródło: Gizmochina źródło: cnBeta

Przedstawiciel producenta zapowiedział, że urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane już w przyszłym miesiącu. Wygląda na to, że taką propozycję chce mieć w ofercie nie tylko Huawei, ale też Xiaomi. Pojawiły się bowiem informacje, że ten ostatni również pracuje nad podwójnie składanym smartfonem.

Kiedy zadebiutuje podwójnie składany smartfon Xiaomi?

O ile w przypadku Huawei prace są już na ukończeniu lub nawet się zakończyły, skoro oficjalna premiera zaplanowana jest na wrzesień 2024 roku, o tyle Xiaomi miało dopiero je rozpocząć. Oznacza to, że nie należy się spodziewać prezentacji w najbliższym czasie.

Opracowanie gotowego do wprowadzenia na rynek może potrwać nawet kilka lat – Huawei zdradził bowiem, że jemu zajęło to pięć lat. Być może Xiaomi zdecyduje się na wykupienie licencji na patenty swojego konkurenta, ponieważ to powszechna praktyka w branży – to zdecydowanie ułatwiłoby mu stworzenie urządzenia z dwoma zawiasami.

Pojawienie się kolejnych takich konstrukcji z pewnością spowodowałoby, że stałyby się one tańsze. Na razie bowiem zapowiadają się na baaardzo drogie – podwójnie składany smartfon Huawei ma kosztować równowartość blisko 16 tys. złotych (w optymistycznym scenariuszu).