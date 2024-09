Honor chce pobić Huawei. Znowu

Choć Honor i Huawei to już od blisko czterech lat osobne przedsiębiorstwa, to wciąż możemy znaleźć wiele podobieństw miedzy nimi. Teraz okazuje się, że Honor również chce mieć w ofercie podwójnie składany smartfon. I to jeszcze bardziej imponujący niż Huawei Mate XT.

Podwójnie składany smartfon Honora ma być lepszy niż Huawei Mate XT

Można już powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, ponieważ to Honor ma teraz w ofercie najcieńszy składany smartfon z jednym zawiasem (mowa oczywiście o modelu Honor Magic V3). To o tyle szokująco zabawne, gdyż to jego były właściciel ma znacznie dłuższe doświadczenie w tym segmencie. Swój status pioniera potwierdził w ubiegłym tygodniu, prezentując Huawei Mate XT z dwoma zawiasami.

Wydawało się, że tym samym Huawei znacząco wyprzedził konkurencję i trochę jej zajmie, zanim w ogóle stworzy ona składany smartfon z dwoma zawiasami, a potem jeszcze zdoła go odchudzić na tyle, by mógł przynajmniej równać się z Mate XT. A ten ma zaledwie 12,8 mm po całkowitym złożeniu. Po rozłożeniu zaś grubość wynosi w najcieńszym miejscu jedynie 3,6 mm.

Tymczasem okazuje się, że Huawei Mate XT może niedługo robić takie wrażenie, ponieważ według najnowszych doniesień Honor tworzy podwójnie składany smartfon i chce, żeby po złożeniu miał mniej niż 1 cm. Patrząc na wspomnianego już Magic V3, można wierzyć, że firmie się to uda.

Nie tylko Honor pracuje nad podwójnie składanym smartfonem

Choć autor przywoływanych informacji nie podaje, kiedy może zadebiutować na rynku podwójnie składany smartfon Honora, to patrząc na jego dotychczasowe składaki i tempo ich ewolucji, można się spodziewać, że firmie uda się to szybciej niż innym producentom.

Nie tylko Honor bowiem pracuje nad składanym smartfonem z dwoma zawiasami. Robią to również Tecno, Xiaomi i Oppo. Nie wiadomo jednak, na jak bardzo zaawansowanym etapie są prace w ich przypadku. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że jako pierwsze z ww. trójki przynajmniej prototyp zaprezentuje Xiaomi, być może „już” w 2025 roku.