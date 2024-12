Czekasz na podwójnie składanego Samsunga? Ta informacja Ci się nie spodoba

Możemy być niemal pewni, że Samsung pracuje nad podwójnie składanym smartfonem, który będzie odpowiedzią na Huawei Mate XT. Niewykluczone jednak, że ten technicznie interesujący sprzęt pojawi się później niż dotychczas sądziliśmy.

Samsung nie był pierwszy, ale najpewniej dołączy do pojedynku

Samsung dość wcześnie wszedł w segment składanych smartfonów, a seria Galaxy Z okazała się naprawdę warta uwagi. Jak najbardziej możemy stwierdzić, że Koreańczycy mają już duże doświadczenie w tego typu smartfonach, ale nie oznacza to, że zawsze są na prowadzeniu w kwestii wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jeśli chodzi o modele podwójnie składane, to Samsung musi pogodzić się z faktem, że Chińczycy okazali się szybsi. Co więcej, Huawei Mate XT jest zdecydowanie interesującym urządzeniem, pokazującym, że chińscy inżynierowie są bardzo zdolni i ich produkty mogą wywoływać zadrość u konkurencji. Owszem to drogi sprzęt, którego dostępność jest ograniczona, ale i tak przyspiesza bicie serca (chyba) u każdego geeka.

Jasne, Huawei był pierwszy, ale Samsung prawdopodobnie nie odpuści tej walki. Coraz więcej źródeł wskazuje, że firma już prowadzi prace nad własnym podwójnie składanym smartfonem. Możliwe, że nawet sprzęt z Korei Południowej wprowadzi zestaw własnych innowacji, popychając całą branżę do przodu.

Huawei Mate XT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wcześniej mogliśmy też usłyszeć, że Samsung ma pomysł na specjalny akumulator dla podwójnie składanego smartfona. W założeniach taki akumulator będzie też składany, aby w ten sposób lepiej wykorzystać przestrzeń dostępną wewnątrz obudowy.

Warto uzbroić się w cierpliwość

Jeśli nie możesz doczekać się nowego podwójnie składanego smartfona i już odkładasz na niego pieniądze (warto zacząć odkładać, bo raczej tanio nie będzie), to mam złą wiadomość. Według najnowszych informacji, omawiane urządzenie nie zadebiutuje w 2025 roku, jak mogliśmy wcześniej usłyszeć.

8 Ocena

Ross Young, dyrektor generalny Display Supply Chain Consultants (DSCC), znany z ujawniania przyszłych planów czołowych firm technologicznym, wskazał, że podwójnie składany smartfon Samsunga zadebiutuje na początku 2026 roku. Taki ruch, mimo iż może nie spodobać się bardziej niecierpliwym geekom, niekoniecznie jest złym pomysłem.

Dodatkowy czas może zostać wykorzystany na wprowadzenie ulepszeń, aby finalny produkt był po prostu bardziej dopracowany. Pozostaje więc czekać, co pokaże koreański producent i liczyć, że cena nie będzie kosmiczna.