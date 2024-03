Poczta Polska testuje łączność z Krzysztofem w aplikacji Pocztex Mobile. Co tu się…?

Osoby, posiadające na swoich smartfonach aplikację Pocztex Mobile, otrzymały zaskakujące powiadomienie. Poczta Mobile przyznała, że zostało ono wysłane przez pomyłkę i wyjaśniła, co się wydarzyło.

Poczta Polska testuje łączność z Krzysztofem w aplikacji Pocztex Mobile

Aplikacja Pocztex Mobile jest obecna na moich smartfonach od samego początku, tj. odkąd jest dostępna do pobrania, mimo że korzystam z niej bardzo rzadko. Najczęściej wybieram bowiem dostawę do Paczkomatu InPost. Pocztexem dostaję wyłącznie przesyłki kurierskie z AliExpress.

Mimo to trzymam aplikację Pocztex Mobile na swoich smartfonach (jak wcześniej Envelo), żeby była dostępna, gdy już jakaś przesyłka będzie do mnie szła. Dziś wysłała do mnie zaskakujące powiadomienie, którego nigdy bym się nie spodziewał.

Jego treść brzmiała bowiem… Test łączności z Krzysztofem. Nie wiem, kim jest Krzysztof, bo ci, których znam, nie pracują na Poczcie Polskiej. Nietrudno się domyślić, że to powiadomienie nie powinno trafić do użytkowników aplikacji. Tak się jednak stało.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

To nie pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją. W sierpniu 2020 roku głośno było o bezsensownych powiadomieniach z aplikacji mBanku, a we wrześniu 2022 roku podobną „falę” zaserwowała użytkownikom swojej aplikacji Biedronka.

7.7 Ocena

Poczta Polska jest zatem kolejną firmą, której testy na produkcji aplikacji niechcący wyszły poza założone ramy. Cóż, zdarza się. U mnie to wywołało najpierw konsternację, a potem szeroki uśmiech na twarzy.

Poczta Polska wyjaśnia, co tu się wydarzyło

Postanowiliśmy zapytać rzecznika Poczty Polskiej, czy Test łączności z Krzysztofem trafił do wszystkich użytkowników aplikacji Pocztex Mobile i czy było to nieplanowane powiadomienie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zostało ono wysłane przez omyłkę, a testy prowadzone są w związku z planami wydania nowej wersji tego programu.