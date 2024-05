Nie możesz przegapić tej okazji na Allegro. To naprawdę rzadkość

Smart! Week to cykliczna akcja, w trakcie której można kupić wiele produktów w obniżonych cenach. Tym razem jednak najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce zdecydowała się przygotować jeszcze ciekawszą ofertę, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie.

Ta promocja na Allegro Smart Week naprawdę się opłaca

Kolejna edycja Smart! Week potrwa do 13 do 22 maja 2024 roku, ale już od dziś, tj. 6 maja 2024 roku, osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji Allegro Smart!, mogą odebrać pakiet 8 darmowych dostaw (i zwrotów), ważny przez 8 miesięcy. Można to zrobić aż do 3 czerwca 2024 roku.

To jednak nie koniec promocji związanych z abonamentem Allegro Smart!. Osiem darmowych dostaw i zwrotów zapewne będzie wystarczające dla niektórych osób, ale ci, którzy planują kupować częściej niż tylko 8 razy w ciągu 8 miesięcy, powinni zainteresować się drugą ofertą na Smart! Week.

Otóż osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji Smart!, będą mogły wykupić roczny abonament aż o 20 złotych taniej, czyli za zaledwie 39,99 złotych. To mniej niż kosztował na start – dla przypomnienia, było to 49 złotych. Allegro Smart! można wykupić na tej stronie internetowej. Zdecydowanie warto to zrobić, ponieważ taka okazja może się (prędko) nie powtórzyć.

Promocje na Allegro Smart! Week

Możliwość zyskania 8 darmowych dostaw i zwrotów oraz wykupienia pakietu Smart! na rok w mocno obniżonej cenie to nie jedyne promocje, jakie przygotowano na kolejny Smart! Week.

Już od dziś, do 22 maja 2024 roku, w aplikacji Allegro na urządzenia mobilne będą dostępne specjalne okazje – produkty w cenach obniżonych nawet o 50%, a także codziennie jeden za 1 złoty. „Część najlepszych ofert” ma pojawić się natomiast 10 maja. Co ważne: skorzystają z nich tylko abonenci pakietu Smart!, dlatego warto pomyśleć o zasubskrybowaniu go, szczególnie na promocyjnych warunkach.

W ramach najnowszego Smart! Week będzie można również rozłożyć płatność na 5 rat 0%, korzystając z Allegro Pay (wartość zamówienia musi wynosić minimum 200 złotych; dotyczy oznaczonych ofert), a także kupić bilety od eBilet do 30% taniej. Wszystkie oferty na Allegro Smart! Week znajdziecie na tej stronie internetowej, natomiast oferty rabatowe eBilet tutaj.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!