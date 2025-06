Poczta Polska odpaliła kanał Poczta TV na YouTube

W serwisie YouTube pojawił się pierwszy odcinek programu informacyjnego Poczta TV. Poczta Polska będzie regularnie opowiadać o ciekawych i ważnych wydarzeniach dotyczących spółki.

Poczta Polska ma własny kanał informacyjny

Program Poczta TV zadebiutował właśnie na platformie YouTube. Według spółki to kanał informacyjny, który będzie prawił o ciekawych i ważnych wydarzeniach w firmie. Wydawcą będzie m.in. Dariusz Prosiecki – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, były reporter programu TVN „Fakty” i obecny dyrektor Poczty Polskiej, a także dyrektorka biura komunikacji i rzeczniczka prasowa PP – Joanna Trzaska-Wieczorek.

W pierwszym odcinku, trwającym nieco ponad 10 minut, zapowiedziano, że to będzie telewizja „o Was dla Was”. Poczta TV ma przekazywać informacje na temat codziennej pracy Poczty – od listonoszy aż po sortownie. Prosiecki zaznaczył, iż Poczta Polska chce „pokazać, jaką gigantyczną pracę wykonują każdego dnia pocztowcy, by dostarczać przesyłki”. Ponadto w programie mają pojawiać się historie pracowników i ludzi z pasją, aktualności, materiały edukacyjne czy wyjątkowe inicjatywy, w których swój udział ma Poczta Polska.

Kolejne odcinki mają pojawiać się regularnie – co dwa tygodnie w czasie wakacji, a od jesieni już co tydzień. Za projekt Poczta TV odpowiada dyrektorka departamentu komunikacji i relacji zewnętrznych w PP – Joanna Cegłowska. Swój program Poczta Polska będzie emitowała przede wszystkim w serwisie YouTube.

Poczta TV – o czym jest pierwszy odcinek?

W pierwszym odcinku wspomniano m.in. o słowach „awizo” i „bazarek”, czyli określeniach, które już coraz mniej mają kojarzyć się z Pocztą Polską. Według prowadzącego pierwsze „wypada ze słownika” Poczty za sprawą wdrożenia usługi e-Doręczenia w naszym kraju. Drugie zaś odchodzi do lamusa dzięki procesowi zmiany wizualizacji w placówkach. Pilotażowy Plan Transformacji wystartował w lutym 2025 roku i objął wtedy ponad 30 placówek. Ponadto w pierwszym odcinku programu Poczta TV odpowiedziano historię listonosza – kolarza, który zwiedził na rowerze całą Europę.

Poczta TV przedstawiła też nietypową, choć przydatną usługę, o której wspominaliśmy w kwietniu 2025 roku – jest nią transport pszczół za pośrednictwem Pocztex. W materiale przybliżono, jak realizowany jest taki transport krok po kroku.