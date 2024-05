Sztuczna inteligencja wykorzysta dane użytkowników Facebooka w Polsce. Jak wyrazić sprzeciw?

Meta planuje wdrożenie funkcji sztucznej inteligencji na Facebooka w Polsce i już teraz powiadamia o tym użytkowników tej popularnej platformy społecznościowej. Wraz z nowymi doświadczeniami generatywnymi, opartymi o AI, wprowadzi aktualizacje zasad, które wejdą w życie już wkrótce!

Modele AI Facebooka wykorzystają nasze dane

Zalogowanie na portal Facebook może w najbliższym czasie być dla niektórych nieco zaskakujące. Użytkownicy otrzymują powiadomienia na temat aktualizacji zasad oraz planowanego wdrożenia generatywnych funkcji AI. Meta zapowiada, że najnowsze Zasady ochrony prywatności wejdą w życie już za miesiąc, a dokładniej 26 czerwca 2024 roku. Co się wtedy wydarzy?

(fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Technologiczny gigant udostępni funkcje AI, jednak – jak to mówią – nie ma nic za darmo. Meta jasno zaznacza, że nasze dane zostaną kolejnym źródłem służącym do szkolenia modeli sztucznej inteligencji oraz opracowywania i ulepszania ich na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Jakie dane mogą zostać wykorzystane?

Zapowiadane zasady obejmą media społecznościowe, takie jak Facebook, Messenger, Instagram, Threads, a także produkty Facebook Portal, Meta Horizon, Meta Quest, Sklepy czy też Marketplace. Meta wykorzysta udostępniane posty, komentarze, nagrania audio, zdjęcia oraz ich podpisy, zakupy, transakcje, wykorzystywane funkcje, treści, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję i zastosowane hasztagi.

Modele nie otrzymają natomiast informacji z naszych prywatnych rozmów, które są zaszyfrowane. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, lub służące do kontaktu z autorem np. wpisu blogowego nie będą łączone z kontem Meta. Właściciel Facebooka wspomina też, iż może przetwarzać zdjęcia czy dane osób, które nie posiadają własnego konta na platformie, a które udostępnił inny użytkownik.

Sztuczna inteligencja firmy Meta ma korzystać z danych w sposób odpowiedzialny, korzystając m.in. z zaawansowanego procesu analizy poziomu prywatności oraz zasad etycznych, przestrzegając przy tym obowiązujących na danym terenie wymogów prawnych.

W jaki sposób zgłosić sprzeciw?

W powiadomieniu przesłanym przez Facebook zaznaczono, że użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych. Można go przesłać za pomocą formularza, który zostanie rozpatrzony zgodnie z przepisami na temat ochrony danych.

Aby wyrazić sprzeciw, należy zalogować się do portalu Facebook. W lewym dolnym rogu strony znajdziemy napis „Prywatność”, który przekierowuje użytkownika do obszernych Zasad ochrony prywatności. W górnej części okna znajdziemy „prawo do sprzeciwu”, które przeniesie nas wprost do formularza.

Opcjonalnie, jeśli chcemy przejść bezpośrednio do formularza, a jesteśmy już zalogowani w Facebooku, możemy skorzystać z tego linku.

(fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W zgłoszeniu w pierwszej kolejności należy zaznaczyć kraj zamieszkania, a następnie wpisać adres e-mail oraz opisać wpływ przetwarzania danych na użytkownika. Możliwe jest również opcjonalne przekazanie dodatkowych informacji, które stanie się pomocne w sprawdzeniu zgłaszanego sprzeciwu.

(fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Meta podkreśla, że mimo wyrażenia sprzeciwu, nasz wizerunek lub nasze informacje i tak mogą być nadal przetwarzane na potrzeby AI:

gdy pojawią się w dowolnym miejscu na obrazie udostępnionym w produktach Meta lub usługach przez osobę, która z nich korzysta;

zostaną wspomniane w postach lub podpisach udostępnianych przez inną osobę w produktach i usługach Meta.

Jak widać, całkowitej ucieczki od sztucznej inteligencji Facebooka nie ma. Chyba, że ktoś zdecyduje się usunąć konto na zawsze.