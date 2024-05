Nowości w Google Pay: tej opcji brakowało od dawna

Google Pay to system płatności, dzięki któremu szybko, bezpiecznie i naprawdę łatwo opłacimy zakupy czy usługę. Do aplikacji dołącza właśnie nowa funkcja – automatyczne uzupełnianie danych karty płatniczej. W jaki sposób proces ten będzie weryfikowany?

Ta funkcja Google Pay ułatwi nasze życie

Automatyczne uzupełnianie haseł czy danych w formularzach znamy z przeglądarki Chrome od bardzo dawna. Sporo użytkowników korzysta z tej funkcji każdego dnia, co oszczędza im sporo czasu, a także pozbawia ryzyka, iż np. danego hasła zapomnimy. Opcji tej brakowało jednak do wypełnienia danych na temat kart płatniczych, co znacząco utrudniało i ograniczało nasze codzienne zakupy.

Technologiczny gigant reaguje na potrzeby swoich użytkowników i pochwalił się nowymi funkcjami systemu płatności internetowych. Google Pay pozwoli automatycznie uzupełniać informacje na temat kart bankowych w przeglądarce Chrome oraz na urządzeniach opartych o Androida. Oczywiście będzie to realizowane w sposób bezpieczny dzięki weryfikacji.

Automatyczne uzupełnianie danych z karty

Aby skorzystać z funkcji konieczne będzie wykorzystanie jednego ze sposobów odblokowywania ekranu smartfona. Dane uzupełnią się więc na podstawie zeskanowania wizerunku twarzy, wpisania kodu PIN lub odczytania odcisku palca. Jeśli z urządzenia korzystają też inne osoby można skonfigurować dodatkową opcję do odblokowania danych karty.

Google Pay (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Weryfikacja ta ma być wystarczająca w zdecydowanej większości operacji automatycznego wypełniania formularzy. Jak twierdzi technologiczny gigant, wyjątkiem mają być sytuacje, gdy system wykryje podejrzane działanie.

Więcej nowości w systemie Google

Google przedstawił również dwie funkcje, które póki co zostały skierowane wyłącznie do amerykańskich użytkowników. Pierwsza z nich ma pomóc w oszczędzaniu pieniędzy, zyskiwaniu zwrotów czy zdobywaniu nagród za płatności kartą kredytową.

(źródło: Google Pay)

Google Pay będzie wyświetlało okazje dostępne dla danej karty, dzięki czemu właściciel łatwiej i szybciej podejmie decyzję, z której karty powinien skorzystać podczas konkretnej transakcji. Funkcja trafia już do posiadaczy kart American Express oraz Capital One. W przyszłości planowane jest wydłużenie listy obsługiwanych kart. Gigant dołącza też więcej witryn i sprzedawców do opcji „kup teraz, zapłać później”.