Planujesz zakup Poco F6? Sprawdź, co możesz zyskać, bo lista prezentów jest długa!

Choć ceny jeszcze przez kilka godzin pozostaną tajemnicą, wiemy już, że seria Poco F6 zadebiutuje z pakietem korzyści, które powinny pomóc kilku niezdecydowanym duszom na podjęcie decyzji na korzyść smartfona Xiaomi.

Co zaoferują „f szóstki”?

Zanim powiem, co możecie zyskać kupując jeden z modeli Poco F6, warto przypomnieć, co wiemy na temat urządzeń. Najmniejszą tajemnicą w tym przypadku jest wariant z dopiskiem Pro – wiadomo bowiem, że to urządzenie bazujące w dużej mierze na niedostępnym w Polsce Redmi K70.

Redmi K70 Pro – bliźniak nadchodzącego Poco F6 Pro. (źródło: Redmi)

Oficjalna strona podpowiada nam zatem, że po smartfonie możemy spodziewać się 6,67-calowego wyświetlacza o rozdzielczości WQHD+, układu mobilnego Snapdragon 8 Gen 2 oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania z maksymalną mocą 120 W. Urządzenie otrzyma również czujnik obrazu Light Fusion 800, który powinien umożliwić właścicielom robienie jeszcze lepszych wideo oraz zdjęć.

Poco F6 ma być nieco skromniejszym reprezentantem serii, choć też będzie w stanie pokazać pazur. Wewnątrz jego konstrukcji znajdzie się nowy, flagowy SoC Snapdragon 8s Gen 3. Aby urządzenie zachowało niskie temperatury pracy i sprawdzało się w grach mobilnych, producent zastosował technologię LiquidCool 4.0 oraz oprogramowanie optymalizujące WildBoost 3.0.

Poco F6 (Źródło: Xiaomi)

Ogniwo o podobnej pojemności, co w modelu Pro powinno otrzymać szybkie ładowanie o mocy 90 W, a z tyłu zamiast wyspy na aparaty spotkamy dwa oddzielone od siebie obiektywy oraz diody LED wpisane w pierścień.

Poco F6 z garścią ofert

W jaki sposób Poco chce zachęcić nas do rozważenia zakupu modeli z serii F6? Przede wszystkim – pojawi się oferta, w której producent deklaruje się odkupić od nas stary smartfon w zamian za korzystną promocję na nowe urządzenie. Jest to obecnie dość popularna metoda na przyciągnięcie zainteresowanych do kupna. Oprócz tego możliwe jest otrzymanie kuponu rabatowego o wartości 60 złotych przy podaniu adresu e-mail na oficjalnej stronie, pod warunkiem, że należelibyśmy do grona jej nowych użytkowników.

A jeśli nie mieliście jeszcze okazji skorzystać na swoim koncie z subskrypcji YouTube Premium, zakup F6 lub F6 Pro gwarantuje Wam dwa miesiące darmowego dostępu.

Ostatnim benefitem jest podwójna liczba Mi Points, czyli punktów zbieranych w oficjalnych sklepach Xiaomi. Jeżeli uzbieramy ich wystarczająco dużo, możemy je wymienić na kod rabatowy do wykorzystania w sklepie. Jak dużo punktów będziemy mogli zdobyć w ten sposób przekonamy się po godz. 13:00 23 maja 2024 roku – wtedy to Poco F6 i F6 Pro powinny zostać zaprezentowane wraz z cennikiem.