PocketBook wypuszcza nową aktualizację. Te funkcje przydadzą się każdemu

PocketBook wypuszcza nową aktualizację dla czytników e-booków. Użytkownicy wybranych urządzeń otrzymają kilka świetnych funkcji, które ułatwią codzienną pracę.

PocketBook aktualizuje czytniki e-booków – nowe funkcje w krótką chwilę odmienią ręczne notatki

Na początku 2026 roku zapowiedziano wprowadzenie na polski rynek nowego czytnika e-booków PocketBook InkPad One. Teraz ten jeden z najnowszych modeli otrzymuje aktualizację, która ma ułatwić codzienną pracę i naukę.

W wersji 6.11.1437 oprogramowania dla PocketBook InkPad One wdrażane są funkcje wspierające pracę z odręcznymi notatkami, a jedną z najważniejszych jest opcja rozpoznawania pisma oparta na sztucznej inteligencji. Jak deklaruje firma, odręcznie zanotowane treści można teraz bezpośrednio w czytniku zamienić w edytowalny tekst cyfrowy. Opcja ta oferowana jest w 72 językach.

PocketBook twierdzi, że to praktyczne rozwiązanie sprawdzi się w czasie spotkań, wykładów czy innych codziennych obowiązków oraz zdejmie z użytkownika m.in. czasochłonną konieczność przepisywania notatek. Zamiast tego możliwe jest natychmiastowe wykorzystanie zanotowanego tekstu w raportach, dokumentach, prezentacjach i przesłanie ich do współpracowników.

PocketBook InkPad One – dzięki tej aktualizacji na spotkanie nie musisz zabierać ze sobą laptopa

Dzięki nowej aktualizacji użytkownicy PocketBook InkPad One otrzymują również dostęp do nowych wariantów organizacji i udostępniania treści. Za pomocą funkcji Send-by-Email można w szybki sposób przesłać zrobioną notatkę (w formacie PDF oraz TXT) do jednego lub wielu odbiorców. Cały proces ogranicza się do czytnika, eliminując potrzebę zabierania ze sobą laptopa czy korzystania z edytora w smartfonie lub tablecie.

Ponadto aplikacja Notepad, dostępna na czytnikach InkPad One, została wzbogacona o narzędzie AI Selection, mające ułatwić wybór tych fragmentów notatek, które chce się przekonwertować. Do dyspozycji użytkowników Notepad jest też dostępna opcja Magic Shapes, odpowiedzialna za zmianę odręcznych szkiców w regularne figury geometryczne. PocketBook twierdzi, że funkcja ta może przydać się podczas tworzenia diagramów czy map myśli.

Aktualizacja do wersji 6.11.1437 będzie udostępniania stopniowo od przyszłego tygodnia. Nowo zakupione urządzenia mają otrzymać funkcje od razu podczas pierwszego uruchomienia.

Warto pokrótce przypomnieć, że PocketBook InkPad One ma ekran E Ink Mobius o rozdzielczości 1404 x 1872 pikseli (przy wyświetlaniu czarno-białych obrazów) i przekątnej 10,3 cala. W zestawie z czytnikiem kupujący otrzymuje także rysik. Cena urządzenia wynosi 1299 złotych.