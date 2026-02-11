Nowy PocketBook InkPad One to nie tylko czytnik e-booków

Szwajcarski producent czytników książek wprowadza na polski rynek nowy sprzęt. PocketBook InkPad One będzie sprzętem pełnym kompromisów. Wygląda na to, że nie będzie ani za mały, ani za duży, a dzięki rysikowi ma być znacznie bardziej funkcjonalnym urządzeniem.

Nowy czytników e-booków PocketBook zadebiutuje w Polsce

Funkcjonalność czytników e-booków już dawno wyszła poza samo czytanie książek. Urządzenia te zyskują coraz więcej opcji, stając się powoli praktycznym sprzętem do robienia notatek i szkiców, które dodatkowo wytrzyma sporo na jednym ładowaniu oraz ochroni oczy przed zmęczeniem.

Na polskim rynku już wkrótce ma zadebiutować nowy PocketBook InkPad One. W moich oczach (które często korzystają z innego modelu czytnika tej marki) będzie to model pełen kompromisów. Najnowszy sprzęt szwajcarskiego producenta został wyposażony w wyświetlacz E Ink Mobius o przekątnej 10,3 cala z podświetleniem Smartlight. Producent deklaruje, że nowy model ma pozwolić na przeglądanie większej ilości tekstu naraz, bez potrzeby ciągłego przewijania stron w przypadku dużej czcionki.

Ponadto InkPad One ma być dobrym zastępstwem dla tradycyjnego notatnika. Sprzęt pozwoli na tworzenie odręcznych notek, szkiców i adnotacji. Wsparciem dla pisania notatek będzie dołączony w zestawie ładowalny rysik elektroniczny. Jak podkreśla Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce – model ten został zaprojektowany tak, by robić odręczne zapiski w sposób naturalny.

Czytnik e-booków InkPad One (źródło: PocketBook)

PocketBook InkPad One – specyfikacja, cena i dostępność

Jeśli chodzi o specyfikację, model PocketBook InkPad One oferuje:

rozdzielczość 1404 x 1872 piksele przy wyświetlaniu czarno-białych obrazów,

czterordzeniowy procesor Quad Core Rockchip RK3566,

2 GB RAM-u i 32 GB pamięci wewnętrznej,

litowo-jonowy polimerowy akumulator o pojemności 3700 mAh,

łączność Bluetooth 5.0,

dwuzakresowe Wi-Fi (2,4/5 GHz),

gniazdo USB typu C.

InkPad One obsłuży 24 formaty książek i grafik, sześć formatów audiobooków oraz funkcję Text-to-Speech. Wymiary czytnika wynoszą 244 x 173 x 5 mm, a masa 300 g. Bezramkowa konstrukcja została wykonana z aluminium z antypoślizgowymi, matowymi pleckami.

Nowy model zadebiutuje na polskim rynku w ciągu najbliższych tygodni. Cena PocketBook InkPad One w Polsce została ustalona na 1299 złotych.

Jeśli jednak zależy Ci na czasie i chcesz pilnie kupić najlepszy czytnik e-booków – zerknij do rankingu na 2025 rok.