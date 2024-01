Który operator dostarczał najszybszy internet w 2023 roku?

Prędkość internetu, zarówno tego mobilnego, jak i domowego to w dzisiejszych czasach bardzo ważna rzecz. Szczególnie, że coraz więcej osób decyduje się na pracę zdalną. Dobre informacje są takie, że średnie prędkości transferu danych w naszym kraju w 2023 roku wzrosły. Która firma dostarczała najszybszy internet?

Jak szybki jest internet mobilny?

Zanim przejdziemy do szczegółowych danych, warto przyjrzeć się trendom i temu, jak zwiększyła się szybkość internetu mobilnego. W ciągu ostatnich czterech lat, prędkość pobierania danych wzrosła o 72%, osiągając średni poziom 45 Mb/s. W tym samym okresie, szybkość wysyłania danych również zwiększyła się, choć w mniejszym stopniu, bo o 50%, do 12 Mb/s. Najmniejszą poprawę odnotowano w zakresie pingów, które zmniejszyły się o 18%, osiągając średni poziom 31 ms.

Prędkość internetu mobilnego w naszym kraju corocznie wzrasta, jednak dynamika tego wzrostu spada. Sytuację może uratować wprowadzenie na polski rynek, a także spopularyzowanie prawdziwego 5G, a to może nastąpić już naprawdę niedługo, ponieważ operatorzy nie tylko wylicytowali pasma, ale rozpoczęli już nawet kampanie reklamowe sieci piątej generacji.

Który operator dostarczał najszybszy internet mobilny w zeszłym roku? Pewnie dla wielu z Was nie jest żadnym zaskoczeniem, że pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło właśnie Plusowi, który mocno ruszył w 2023 roku z aktywacją swojej usługi 5G (wówczas na pasmach LTE). Niemniej jednak przyczyniło się to do jego wygranej w tym zestawieniu. Średnia prędkość pobierania wyniosła 49,3 Mb/s, wysyłania 10,9 Mb/s, a średnie opóźnienie w jego przypadku to 37 ms. Na kolejnych miejscach znalazły się: T-Mobile, Play oraz Orange. Warto jednak zaznaczyć, że różnice pomiędzy operatorami nie są duże, co możecie zobaczyć w tabeli poniżej.

Speedtest przygotował także osobny ranking dla prędkości sieci 5G, w którym po raz trzeci niekwestionowanym liderem został Plus, który niemal dwukrotnie wyprzedził konkurencję. Wyniki zielonego operatora wynosiły w tym wypadku odpowiednio 134,6 Mb/s pobierania danych, 19 Mb/s wysyłki oraz 31 ms opóźnienia. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Play, Orange oraz T-Mobile. Ich wyniki prezentują się następująco:

Internet domowy w Polsce mocno przyspieszył

Już na samym początku warto zaznaczyć, że w stosunku do roku 2022, średnia prędkość internetu domowego w naszym kraju wzrosła aż o 21%, osiągając poziom 133 Mb/s. Jak zauważa w swoim komunikacie Speedtest, głównymi czynnikami wpływającymi na tę tendencję były przede wszystkim przejścia klientów na szybsze opcje łącza oraz rozbudowa pokrycia kraju sieciami światłowodowymi. Ranking firm dostarczających najszybszy internet domowy został oparty o prawie 40 milionów wykonanych przez użytkowników testów. Jak prezentują się jego wyniki?

Na pierwszym miejscu znalazło się T-Mobile, którego średnie prędkości wyniosły: pobieranie 240,3 Mb/s, wysyłanie 113,5 Mb/s oraz 15 ms opóźnienia. Warto jednak zaznaczyć, że na pierwszym miejscu pod względem prędkości wysyłania znalazła się INEA, która korzysta z łącz symetrycznych. Jej średni wynik w tym zakresie wyniósł 212 Mb/s. Jeśli chodzi o ogólne zestawienie, to ten dostawca znalazł się na drugim miejscu. Podium zamyka Play Stacjonarny (wraz z UPC), a tuż za nim uplasowała się Vectra.

Zupełnie inaczej wygląda jednak ranking prędkości operatorów oferujących dostęp do internetu za pomocą sieci światłowodowej. W zestawieniu przygotowanym na podstawie wyników ponad 5 milionów testów wygrywa Orange z prędkością pobierania 268 Mb/s, wysyłki 83,4 Mb/s oraz opóźnieniem 10 ms. Podobnie jak w przypadku wyżej opisanego rankingu, pod względem szybkości wysyłania wygrywa INEA z wynikiem 246,9 Mb/s. Po Orange w zestawieniu uplasowały się odpowiednio: INEA, T-Mobile Stacjonarny oraz Netia.

Pozytywnym aspektem jest bez wątpienia stały wzrost prędkości internetu w naszym kraju. Cieszy również fakt, coraz większego pokrycia polskich miejscowości dostępem do sieci światłowodowej, a także sukcesywnie zwiększający się odsetek osób korzystających z Wi-Fi w paśmie 5 GHz – w 2023 roku było to już 64%. W obecnym 2024 roku rankingi mogą się znacząco zmienić. Wszystko zależy od tego jak szybko operatorzy uruchomią prawdziwe 5G.