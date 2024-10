Plush namawia, by się dzielić. Dwa numery w cenie jednego

Plush rozszerza swoją ofertę abonamentową, namawiając do tego, by się dzielić, a przynajmniej współpracować. Krótko mówiąc: można mieć dwa numery w cenie jednego, a jeśli potrzeba Ci ich jeszcze więcej, to za każdy kolejny też zapłacisz tylko połowę.

Abonament w Plush – opcje są dwie

Pod koniec wakacji Plush wprowadził nową ofertę na abonament, dając swoim klientom dwie opcje do wyboru: S za 25 złotych miesięcznie i M za 40 złotych. W obu przypadkach można liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego ten tańszy pakiet oddaje do dyspozycji użytkownika 40 GB internetu, a droższy – dwa razy więcej.

źródło: Plush

I choć umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, to Plush docenia również lojalność i im dłużej korzysta się z abonamentu, tym więcej gigabajtów ma się do wykorzystania: po 6 miesiącach pakiet się podwaja i wcale się nie zatrzymuje, by po dwóch latach osiągnąć poziom 200 GB (w opcji S) lub 300 GB (w opcji M).

Plush wprowadza abonament na pół

Teraz Plush rozszerza swoją „Łatwofertę” o abonamenty współdzielone. Innymi słowy: klienci mogą zaprosić swoich bliskich i znajomych (albo po prostu brać dodatkowe numery), aby sporo na tym zaoszczędzić. Dzielić można się konkretnie planem M, który w tym układzie jednak jest tańszy niż S. Jak to możliwe?

Ano tak, że wystarczy zamówić dwa numery, by za każdy z nich musieć płacić tylko połowę normalnej stawki, czyli 20 złotych miesięcznie. Każdy kolejny numer również kosztuje dwie dyszki na miesiąc. Taka cena obowiązuje przez 12 miesięcy – po tym czasie co rok rośnie o 250 groszy za każdy numer, co wciąż jednak brzmi jak bardzo dobra oferta.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Co warto podkreślić, do każdego numeru przypisany jest osobny pakiet internetu – wynoszący 80 GB na start i rosnący wraz z upływem czasu. Nie ma zatem mowy o konieczności dzielenia się jedną paczką danych. Obowiązują też normalne zasady – na czele z dostępem do internetu 5G i możliwością rezygnacji z usługi w dowolnym momencie (z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia).

Dodatkowo osoby przenoszące numer mogą skorzystać z oferty promocyjnej i przez pierwsze trzy miesiące mieć abonament zupełnie za darmo. Tak oto prezentuje się ta propozycja.